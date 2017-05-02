Социалисты вручили Киртоакэ «взятку года»: мамалыгу и свежую рыбу

Муниципальные советники от Партии социалистов не остались равнодушными к сказанному ранее председателем Либеральной партии Михаем Гимпу.

На очередном заседании примэрии советники ПСРМ Виталий Мукан и Сергей Басюк-Брынзей вручили Дорину Киртоакэ очередную премию - "Взятка года" и приз в виде мамалыги и свежей рыбы.

- Учитывая то, что председатель вашей партии сказал, что вы не берете взятки, а берете мамалыгу и рыбу, вот вам, пожалуйста, мамалыга и рыба, и премия "Взятка года", - пояснил муниципальный советник ПСРМ Виталий Мукан.

Напомним, председатель Либеральной партии не поверил, что на обнародованном ранее видео запечатлен момент передачи денег министру транспорта Юрию Киринчуку. Об этом он заявил в эфире передачи на частном телеканале, отметив, что нет доказательств, что в полученном пакете были именно деньги.

- Может, там была мамалыга, телефон или сушеная рыба. Не видно, что там были деньги. Хочу сказать, что этот пакет не имеет ничего общего с обвинениями, предъявленными Киринчуку. Все подстроено. Для того, чтобы убедить людей, засунули этот пакет, - сказал он.

Ранее столичный градоначальник получил звание "Грязнуля года" за неумение навести порядок в Кишиневе, и заслуженную награду от социалистов - кубок с кишиневской грязью, а также титул "Бездельник и вредитель года" и приз в виде сапог, ножовки и рукавиц.