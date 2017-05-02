ПСРМ: Досрочные выборы обеспечат лучшую жизнь гражданам Молдовы

Партия социалистов является главным проводником интересов трудящихся в Республике Молдова, критикует социальную политику, проводимую нынешней властью, и призывает к досрочным выборам. Эти основные призывы были сделаны лидерами ПСРМ по случаю мероприятий, организованных 1 Мая в столице. Манифестанты прошли маршем в двух колоннах, от Академии наук и Цирка, и приняли участие в совместном митинге в сквере Театра оперы и балета, передает IPN.

В акции социалистов принял участие президент Республики Молдова, бывший лидер ПСРМ Игорь Додон и три депутата Российской Федерации, в том числе боксер Николай Валуев.

Нынешний лидер ПСРМ Зинаида Гречаная сказала в ходе митинга, что 1 Мая - это день борьбы за социальную справедливость. „Партия социалистов была и остается в авангарде борьбы за экономические, политические и социальные права каждого гражданина нашей страны. Мы те, кто ежедневно борется за интересы наших граждан. Мы против повышения пенсионного возраста, повышения тарифов на коммунальные услуги, роста цен на лекарства и медицинские услуги, мы выступаем за повышение пенсий и социальных пособий. И эта наша борьба против социального геноцида продолжится”, - заявила Гречаная.

Президент Республики Молдова Игорь Додон объявил, что подписал указ о присвоении государственных наград группе граждан из различных сфер деятельности за длительный и ответственный труд, за заслуги перед государством и выдающиеся успехи в профессиональной деятельности. Глава государства сказал, что такая практика будет применяться каждый год, как долго будет президентом Республики Молдова.

Муниципальный советник-социалист Ион Чебан отметил, что состояние дел в Республике Молдова плачевное и эта ситуация может быть преодолена только путем устранения нынешнего режима от власти. „Мы должны приложить все усилия, чтобы это произошло. Мы хотим организовать досрочные выборы, и граждане этой страны будут жить в безопасности и гораздо лучше”, - сказал Чебан.

Лидер молодежного крыла ПСРМ Каролина Липская заявила, что нынешнее правительство не заботиться о молодом поколении, молодые специалисты не имеют где работать, а заработная плата тех молодых людей, которые работают, очень мала. Липская сказала, что именно по этой причине молодежь уезжает за границу.

1 Мая стало отмечаться в память о жертвах всеобщей забастовки в Чикаго в 1889 году. Со временем, в частности, в бывшем СССР, 1 Мая стал „праздником весны и труда”, который набрал обороты по мере того, как власти договорились с профсоюзами объявить этот день выходным.