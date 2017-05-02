МВФ утвердил новый транш финансовой помощи Молдове, он составит $21,5 млн

Совет МВФ утвердил очередной транш финансовой помощи нашей стране. Он составит 21 с половиной миллиона долларов. Решение приняли на основании первого оценочного отчета о выполнении Молдовой подписанного год назад соглашения.

В нем отмечается, что наша страна добилась экономического роста, а усилия властей сконцентрированы на обеспечении безопасного управления экономикой. Авторы отчета указали, что банковский сектор восстанавливается и продолжаются структурные реформы. МВФ прогнозирует на текущий год рост экономики в Молдове на уровне четырех с половиной процента.

"Хочу еще раз отметить, что наше сотрудничество с Международным валютным фондом развивается успешно. Это стало возможно, благодаря слаженной работе правительства и парламентского большинства, которое поддержало все меры, предпринятые кабмином", сказал председатель парламента Андриан Канду.

„Можно провести параллель со студентом-отличником, который сдает экзамены автоматом. Этот ответ на критику и споры о том, проводит ли правительство реформы. Нам важна оценка международных финансовых структур”, - сказал премьер-министр Павел Филип.