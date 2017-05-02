Филип: Порядок был наведен и у тех, кто «мобилизовался» для сбора лайков в фейсбуке

Премьер-министр Павел Филип раскритиковал оппозицию за то, что они высмеяли то, каким образом власти устраняли последствия апрельских снегопадов.

Об этом глава кабмина сказал на брифинге для прессы после заседания Демократической партии (ДПМ). Филип отметил, что в ходе обсуждения стихийного бедствия были определены задачи по компенсации ущерба от непогоды.

«Мы обсудили то, как осуществлялось руководство ситуацией во время стихийного бедствия 20-21-22 апреля. Мы пришли к выводу, что госучреждения хорошо мобилизовались. Они повели себя профессионально, и я бы хотел ещё раз поблагодарить коллег, которые справились с ситуацией», — сказал премьер.

Он добавил, что те, кто критиковал власти на фейсбуке за её действия, сами не сделали ничего, сидя в тепле за компьютером и попивая кофе, пока люди не расчистили все, в том числе офисы партий, от веток.

«Я видел критику, особенно в социальных сетях, в фейсбуке — так реагирует оппозиция, там они очень активны. Несмотря на это, я думаю, что им следовало бы, по меньшей мере, смутиться. Потому что люди, которые принимали участие в ликвидации последствий непогоды, работали нон-стоп. Практически до тех пор, пока не убрали ветки перед офисами партий. В это время, я думаю, они [оппозиция] сидели дома с маками [ноутбук Macbook] на коленках или на столе, попивали теплый кофе и ждали лайков. Я прошу прощения, что так резок, но мне кажется, я должен сказать, выразить свое уважение коллегам, которые работали без перерыва», — сказал Филип.

Премьер добавил, что власти «хорошо организовались на этот раз».

«В первую очередь, были разблокированы дороги к медучреждениям. Мы решили делать группы из полицейских, относящихся к секторам, потому что они знают улицы. Вокруг каждого главы сектора сформировались группы из 40 человек, которым были выделены по четыре грузовика для сбора мусора. К сегодняшнему дню очищено примерно 90% территории столицы. Я думаю, что сегодня ещё будут работать военные, после чего сотрудники муниципальных предприятий продолжат работу. Были сформированы комиссии, которые занимаются оценкой ущерба. В дальнейшем оценка будет утверждена в Комиссии по чрезвычайным ситуациям в районах, а затем по стране. Я гарантирую, что все лица получат необходимую помощь. У нас открыт счет, куда партнеры по развитию и экономические агенты перечисляют средства», — добавил глава правительства.

Напомним, ранее представители мэрии сообщили, что им потребуется месяц на уборку веток и упавших деревьев, если военные продолжат помогать местным властям Кишинева. По словам главы Управления ЖКХ Петру Гонтя, за последние несколько дней были вывезены примерно 1500 машин с ветками и упавшими деревьями.