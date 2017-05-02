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Под эгидой президента 7 мая в Кишиневе пройдет грандиозный концерт с участием «Любэ» и Маршала
02.05.2017

7 мая под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона в столице пройдут масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

В 14.00 во всех секторах города стартует культурная программа, которая предусматривает выставку военной техники, исполнение песен военных лет и вальса победы и т.п.

В 18.00 на площади Великого национального собрания состоится грандиозный концерт с участием группы «Любэ» и певца Александра Маршала.

В 21.00 праздник завершится грандиозным салютом.

В воскресенье, 7 мая, молдавская столица станет столицей Победы!


 
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