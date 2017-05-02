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МВФ утвердил новый транш финансовой помощи Молдове, он составит $21,5 млн
02.05.2017

Совет МВФ утвердил очередной транш финансовой помощи нашей стране. Он составит 21 с половиной миллиона долларов. Решение приняли на основании первого оценочного отчета о выполнении Молдовой подписанного год назад соглашения.

В нем отмечается, что наша страна  добилась экономического роста, а усилия властей сконцентрированы на обеспечении безопасного управления экономикой. Авторы отчета указали, что банковский сектор  восстанавливается, и продолжаются структурные реформы.

МВФ прогнозирует на текущий год рост экономики в Молдове на уровне четырех с половиной процента.

"Хочу еще раз отметить, что наше сотрудничество с Международным валютным фондом развивается успешно. Это стало возможно, благодаря слаженной работе правительства и парламентского большинства, которое поддержало все меры, предпринятые кабмином", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

„Можно провести параллель со студентом-отличником, который сдает экзамены автоматом. Этот ответ на критику и споры о том, проводит ли правительство реформы. Нам важна оценка международных финансовых структур”, - сказал премьер-министр Павел Филип.


 
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