Одинцов: В примэрии Кишинева за деньги можно воскресить даже труп

В примэрии Кишинева за деньги можно воскресить даже труп, - считает муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов.

Как передает «ИНФОТАГ», он сказал на брифинге во вторник, что в конце апреля один из жителей столицы, имеющий с 2015 г. в своей собственности земельный участок в 4 га по улице Тестемициану, подает заявление в примэрию о проведении публичных слушаний по изменению зонального архитектурного плана участка.

«Это не было бы так удивительно, если бы не «маленькая деталь». 24 марта 2015 г. это лицо было убито. У нас есть официальная информация Национального регистра о его смерти, а также фотографии могилы. Мы не можем сообщить имя данного человека, так как это персональные данные, которые нельзя оглашать публично», - отметил социалист, не исключив, что таким образом земельный участок хотели передать в пользование торговой сети Kaufland.

По его словам, «21 апреля слушания все же были проведены, хотя и маленькие, поскольку после снегопада многие заинтересованные лица и представители СМИ не смогли принять в них участия.

«На вопрос, кто является заявителем проведения данных слушаний, я не получил никакого ответа. То есть у нас в городе труп может подписывать заявления о проведении слушаний? Иначе, как беспределом такие действия не назовешь», - возмутился Одинцов.

Справка «ИНФОТАГ» Немецкая ритейл-сеть Kaufland сообщила еще в сентябре 2015 г. о намерении открыть шесть супермаркетов в Кишиневе. Общая сумма инвестиций на проект составит 60 млн. евро. Первый супермаркет должен открыться в 2018 г.