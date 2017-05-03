Октавиан Калмык: Кишинев может быть подключен к румынскому газу в 2019 году

Делегация из Румынии прибудет 15 мая в Кишинев для разработки дорожной карты энергетической взаимосвязи Республики Молдова с Румынией. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

По его словам, в рамках визита в Румынию, который состоялся на прошлой неделе, обсудил с коллегой из Бухареста проекты энергетической взаимосвязи.

По словам министра, трубопровод Яссы-Кишинев может быть завершен в 2019 году и для этого есть финансовое покрытие. Что касается взаимосвязи к электросети, „ситуация сложнее”: „Для подключения к электросети нам необходимо 250 млн. евро, которых у нас нет. Нужно определить финансовые ресурсы. Для того чтобы сделать возможной эту взаимосвязь, нам нужна электростанция и две высоковольтные линии Вулкэнешть-Кишинев”.

По словам министра экономики, если будут найдены финансовые ресурсы, подключение к высоковольтным линиям электропередач из Румынии может иметь место в 2020 году.