Без штрафных очков, если штраф оплачивается в течение 72 часов

Министерство юстиции предлагает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и одна из них предусматривает освобождение водителей от штрафных очков за нарушение правил дорожного движения, если установленный штраф будет выплачен в течение трех дней. Проект должен получить заключение правительства, а затем принят депутатами, передает IPN.

Согласно документу, находящемуся на стадии разработки, установленный для уплаты штрафов в размере 50% срок должен быть не 72 часа, как в настоящее время, а три рабочих дня с момента доведения до сведения решения о применении административной санкции, постановления или решения суда. Министерство юстиции хочет поднять до 900 леев штраф тем, кто ездит с прикрытыми номерными знаками.

Так же предлагается исключить начисление штрафных очков за нарушение правил регистрации и учета транспортных средств, технического осмотра или управление транспортным средством лицом, которое не имеет водительского удостоверения. Согласно документу, полицейские больше не будут иметь права изымать водительские удостоверения и лишать права управлять автомобилем до вынесения судебного решения.

Министерство юстиции предлагает за нарушение новичками правил вождения ввести наказание в размере от 1800 до 3600 леев, с лишением права управлять транспортными средствами сроков в 2 или 3 года. В то же время, в случае, если человек, который помогает новичку водить автомобиль, допустит нарушение новичком правил вождения, будет установлен штраф от 3000 до 4500 леев с начислением 8 штрафных очков. Нарушение правил вождения в период пробации после получения водительского удостоверения будет наказываться штрафом от 3000 до 4500 леев с начислением 8 штрафных очков.