Доверие граждан к правосудию выросло в последние шесть месяцев

Доверие людей к правосудию в Республике Молдова выросло в последние полгода в три раза. По данным Барометра общественного мнения (БОМ), в апреле текущего года 24% респондентов отметили, что доверяют правосудию, по сравнению с 7,8% в октябре 2016 года, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, это связано с качественным внедрением в этот период ряда законов, касающихся Конституции, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, Гражданско-процессуального кодекса, связанных с юстицией профессий, декларирования имущества и личных интересов, реорганизации системы судебных инстанций и др.

В то же время, 2016 год был успешным благодаря внедрению Стратегии реформирования сектора юстиции и ликвидации ряда задолженностей в области судебной системы, уголовной юстиции, соблюдения прав человека, доступа к правосудию и исполнения судебных решений.

Согласно сообщению, доверие общества к правосудию выросло и благодаря реализации проекта Европейской комиссии по эффективности правосудия совместно с органами судебных инстанций Молдовы. Для этого было рекомендовано ввести новые инструменты, такие как регистры е-Исполнение, е-Нотариат, e-Арест, e-Пробация, e-Лицензия, e-Организация, e-Прокуратура, e-Дело.

БОМ это программа исследования общественного мнения в Молдове, реализованная Институтом публичной политики начиная с 1998 года.