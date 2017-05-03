Контроль над бизнесом превращается в его «исследование», а полномочия финансовой инспекции урезаются

Думитру БАРБАЛАТ

Министерство экономики подготовило проект постановления о внесении изменений в ряде законов. Утверждается, что проект разработан в продолжение закона №230/2016, которым уже были внесены множество изменений в действующее законодательство. Касаются они органов с функциями контроля.

В текстах закона №845/1992 о предпринимательстве и предприятиях и закона №837/1996 об общественных организациях слово «контроль» предлагается заменить на «исследование». Авторы считают, что это будет более правильно, особенно в случае уголовного преследования, так как сам контроль предполагает более комплексную, сложную и неадекватную процедуру. И одновременно исполнят программу минимизации контроля предпринимателей госструктурами.

Кроме того, из закона о предпринимательстве и предприятиях предлагается исключить право финансовой инспекции при министерстве финансов накладывать и взыскивать штрафы за незаконные доходы, полученные хозяйствующими субъектами вследствие завышения себестоимости продукции, продажной цены товара, имущества, рентабельности, торговой надбавки, объема строительных работ, тарифов на оказанные услуги и несоблюдения тем самым нормативных актов, регулирующих формирование и применение цен, а также штрафы, налагаемые в размере, равном этим доходам. В связи с чем из закона предлагается исключить и право финансовой инспекции на 50-процентное уменьшение суммы налагаемых штрафов.

Предлагается изменить и процедуру проведения контроля (исследования) за предпринимательской деятельностью по обращению правоохранительных органов на основании вынесенных в ходе уголовного преследования постановлений, а также проверку юридических лиц публичного права, юридических лиц частного права и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Вместо финансовой инспекции контроль будет проводить служба налоговой инспекции.

Из закона об общественных организациях предлагается исключить право финансовой инспекции осуществлять инспектирование общественных организаций по обращению правоохранительных органов. И право на эти «исследования» передается финансовой службе. Что это – не объясняется.

Из закона №1585/1998 об обязательном медицинском страховании исключается право национальной компании медицинского страхования проверять соблюдение работодателями законодательства при включении работников в списки учета работающих лиц и при представлении списков территориальным агентствам для активации-дезактивации полисов обязательного медицинского страхования. Эта функция передается налоговой службе. При этом функция контроля будут заменена функцией мониторинга исполнения положений договоров об обязательном медицинском обеспечении.

В этом контексте и из закона № 1593/2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования исключается полномочие НКМС проводить учет и контроль правильности исчисления и своевременного перечисления на свой счет взносов обязательного медицинского страхования, а также взимания пени и сумм штрафов по финансовым санкциям. Эта функция передается территориальным подразделениям налоговой службы.