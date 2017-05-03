Решение КС: Нейтралитет Молдовы предполагает индивидуальную и КОЛЛЕКТИВНУЮ оборону

Если Республика Молдова будет не в состоянии сама противостоять угрозам, то страна должна адаптировать политику по обороне и безопасности к новым обстоятельствам. Так Конституционный суд (КС) высказался по 11 статье Конституции о нейтралитете Молдовы по просьбе Либеральной партии.

Нейтралитет создает особые права и обязанности, которые, как правило, не существуют в мирное время и которые заканчиваются одновременно с окончанием войны. Нейтральное государство имеет право на самооборону (индивидуальную и коллективную) против вооруженного нападения, направленного против суверенитета и территориальной целостности.