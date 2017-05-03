Додон: Решение КС — поклон унионистам

Президент Игорь Додон считает, что формулировки, избранные Конституционным судом (КС) по вопросу о нейтральном статусе Молдовы, оставляют место для «политических интерпретаций и спекуляций», а по сути своей решение КС не дает ничего нового.

«Конституционный суд претенциозно и многословно высказался о том, что итак известно: Республика Молдова обладает нейтральным статусом. При необходимости страна будет обороняться.

Проблема лежит в формулировках КС, которые оставляют место для различных политических интерпретаций и спекуляций. Нынешний состав Конституционного суда не первый раз делает поклон унионистам. Кажется, судьи КС хотели уважать букву закона, но румынское гражданство не позволило.

Я понял их посыл и это заставляет меня более решительно защищать нейтралитет и территориальную целостность Республики Молдова. Состав КС изменится, а страна останется и всегда будет сохранять то, что судьи КС поставил под вопрос», — написал он на Facebook.

Напомним, накануне Конституционный суд признал, что если Республика Молдова будет не в состоянии сама противостоять угрозам, то страна должна адаптировать политику по обороне и безопасности к новым обстоятельствам. Так КС высказался по 11 статье Конституции о нейтралитете Молдовы по просьбе Либеральной партии.

Нейтралитет создает особые права и обязанности, которые, как правило, не существуют в мирное время и которые заканчиваются одновременно с окончанием войны. Нейтральное государство имеет право на самооборону (индивидуальную и коллективную) против вооруженного нападения, направленного против суверенитета и территориальной целостности.

КС также постановил, что нахождение на территории РМ воинского контингента или военных баз, контролируемых другими государствами, является неконституционным.