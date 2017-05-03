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Демократы дали либералам последний шанс?
03.05.2017

Именно так можно назвать вчерашнее заявление премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа, который отметил, что в кратчайшие сроки будут назначены главы трех министерств (обороны, информационных технологий и связи и сельского хозяйства и пищевой промышленности), должности которых стали вакантными  в последнее время.  Премьер также подчеркнул, что имена министров будут согласованы с «коллегами по правящей коалиции».

Демократы могли бы с легкостью обойти либералов (которым по распределению принадлежат две из четырех вакантных должностей министров) и выдвинуть президенту на утверждение любые удобные им кандидатуры. В соответствии с постановлением КС, принятым в январе 2017 года, главе государства ничего бы не оставалось, как утвердить их, пусть не с первой, но со второй попытки.

Также демократы могли бы связать назначение на вакантные должности с процессом реформирования правительства, и легко обойтись без либералов. По некоторым сведениям, демократы могут назначить новое правительство совместно с парламентской Европейской народной группой, а по другим данным – назначить правительство даже самостоятельно. Премьер-министр Павел Филип напротив, подчеркнул, что назначение новых министров не следует рассматривать сквозь призму планирующейся реформы правительства, и я не думаю, что глава кабмина просто так сделал это уточнение.

Логика вещей подсказывает, что, скорее всего, до настоящего времени, ДПМ в отношениях с ЛП следовала по пути предупреждений. Возможно, аресты ряда высокопоставленных чиновников столичной примэрии и правительства, которые являются ставленниками ЛП, и были теми предупреждениями, при которых ЛП должна была пересмотреть свое поведение в целом и некоторые позиции, в частности.

Произошедшее показало, насколько шатко положение ЛП, и насколько плачевно положение партии. Не исключено, что осознание этих реалий стало для ЛП тем ледяным душем, что спустил их с небес на землю, дав понять, что они не в том положении, когда можно чего-то требовать. Сейчас они могут выбирать лишь меньшее из двух зол. Для либералов меньшим злом будет принять удары, полученные в последнее время, и, покорившись обстоятельствам, попробовать сохранить остатки партии, не выходя из состава коалиции с демократами. Большим злом для либералов станет выход из коалиции, а это приведет к почти полному распаду партии, как то было с ЛДПМ.

Именно поэтому вчерашнее заявление премьер-министра Павла Филипа следует трактовать как последнее китайское предупреждение либералам, и как последний шанс на сохранение всего того, что еще осталось от Либеральной партии. Несомненно, у демократов есть и запасной план, который будет применен в случае, если либералы не воспользуются предоставленной им возможностью. А каковы могут быть его последствия, совсем не трудно себе представить. Все это происходит как бы  в подтверждение ранее высказанного мной тезиса о выборе либералов: Либо ужасный конец, либо ужас без конца.

Думитру Спэтару


 
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