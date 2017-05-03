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Новые обыски по делу о хищении финансовых средств из европейских фондов
03.05.2017

НЦБК и антикоррупционная прокуратура проводят обыски по нескольким адресам в рамках расследования дела о хищениях финансовых средств из европейских фондов.

Следственные мероприятия проходят на территории Кишинева и в других районах страны, а также в домах и офисах подозреваемых. Речь идет о незаконном присвоении денег при реализации инвестиционных проектов в Криулянском районе.

Фигурантами дела являются менджеры проектов и многие экономические агенты, которые действовали в сговоре с целью хищения финансовых средств из европейских грантов в особо крупных размерах.


 
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