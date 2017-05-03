Увеличение пособия для начинающих врачей и фармацевтов

На 50% увеличат единое пособие для начинающих врачей и фармацевтов, которые будут работать в селах. Согласно проекту минздрава, молодые специалисты будут получать 45 тысяч леев - на 15 тысяч больше, чем сейчас. Для выпускников колледжей единое пособие вырастет с 24 до 36 тысяч леев.

Первую часть пособия, 11 тысяч леев, молодые врачи и фармацевты получат после первого месяца работы. Медсестры и помощники фармацевтов - по девять тысяч леев. Остальную сумму молодым специалистам будут выплачивать в течение трех лет, по истечении каждого года работы. Проект рассмотрят сегодня на заседании правительства.