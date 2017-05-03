Одна из парламентских фракций на грани исчезновения!

В ближайшее время парламент может лишиться одной своей фракции. Речь идет о фракции Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

Как сообщает портал ТРИБУНА, фракция ЛДПМ, которая на момент создания насчитывала 23 депутата, сейчас осталась лишь с пятью. А это минимальная численность депутатов, при которой может существовать парламентская фракция. Сейчас в состав этой фракции входят: Вадим Пистринчук, Григорий Кобзак, Тудор Делиу, Юрий Цап и Мария Чобану.

В ближайшее время в состав парламента должен войти депутат Николай Олару, который на парламентских выборах проходил по списками ЛДПМ. Если он войдет в состав фракции ЛДПМ, то шансы на выживание фракции возрастут, ну а если он последует примеру ряда своих коллег, и покинет политформирование сразу после получения депутатского мандата, тогда риск исчезновения фракции существенно возрастет.

Отметим, что Николай Олару в списке кандидатов от ЛДПМ находится на 35-ой позиции. Таким образом, из 34 депутатов, которые входили в состав фракции с 2014 года, на данный момент их осталось лишь 5, а 17 продолжают свою деятельность в других парламентских фракциях и группах. Один из депутатов от ЛДПМ (Влад Филат) был лишен депутатского мандата, а еще 11 либерал-демократов сложили свои мандаты по разнообразным причинам.

Кристина Пендя