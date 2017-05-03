Почему граждане Молдовы не выходят на протесты?

Владислав Бордеяну

В настоящее время в Молдове, кроме учителей, никто не ходит на антиправительственные протесты. Политологи считают, что народные массы разочарованы властью.

При этом молодежь предпочитает уехать из страны, а остальная часть понимает, что протестами в том виде, в котором они проходят, ничего не добиться. Наши сограждане не видят той силы, которая смогла бы прийти на смену нынешним правителям. Эксперты отмечают, что стоит поменять стратегию проведения митингов и не исключают вероятности того, что протесты возобновятся перед парламентскими выборами.



Теория проблемы



Международные эксперты отмечают, что сегодня появились новые формы претесного поведения граждан, которые зависят от многих факторов. Во-первых, от социально-экономического развития страны, во-вторых от политического режима, а также от уровня политкультуры, от участников и сторонников протеста, а также интересов, к реализации которых они стремятся.



Способствует протестам и увеличение разрыва между быстрым ростом ожиданий, вызванных общественными изменениями, и возможностями их реального удовлетворения. А в современном мире, когда демонстрация своей жизни стала еще более доступной посредством Интернета, соцсетей, это приводит к еще большей степени недовольства. При этом опыт многих стран говорит о том, что со­циально-экономические кризисы могут способствовать протестной социальной мобилизации или выполнять функцию «спускового механизма», но массовые протесты возникают только в тех случаях, когда они совпадают с периодами серьезной политической нестабильности и неопределенности.



Против власти



27 мая 2015 г. в Молдове прошел массовый митинг против действующей власти, после которого прошли ещё несколько выступлений. Протест 6 сентября оказался самым масштабным. По разным оценкам, на Площадь Великого национального собрания вышли от 50 до 100 тыс. человек. Акцию считали одной из крупнейших с начала 1990-х годов. Она была организована участниками протестов платформы «ДА», сторонниками Партии социалистов и «Нашей партии». Требований было достаточно - возврат миллиарда долларов, выведенного из трех банков в виде необеспеченных кредитов, отставка президента страны Николае Тимофти, увольнения руководителей Национального банка и Генпрокуратуры, реформирование государственных институтов, отстранение олигархов от власти и обеспечение свободы СМИ.



В дальнейшем протесты проходили в режиме «нон-стоп». На центральной площади Кишинева рядом с домом правительства и перед парламентом были возведены палаточные городки. В конце октября депутаты проголосовали за отставку правительства Валерия Стрельца. Казалось бы, лёд тронулся. Все ждали перемен.



Со стороны казалось, что «левые» и «правые» силы сплотились против правящего режима. 20 января 1916 г. была объявлена всеобщая мобилизация, эксперты ожидали повтора событий 7 апреля 2009 г, после того, как новое правительство во главе с Павлом Филипом утвердили ночью, втайне от всех. Голосование тогда заняло рекордные 6 минут. Возле здания парламента собрались несколько тысяч протестующих с требованием аннулировать голосование, они прорвали кордоны, чтобы попасть в здание парламента, началась драка с полицией внутри. Полиция применила дубинки и газ. Лидеры протестующих призвали своих сторонников покинуть здание.



Бывший идеолог Партии коммунистов Марк Ткачук тогда отметил, что после прихода к власти «правых» сил в 2009 г., протесты в Молдове не стихали. «Все каждый раз ограничивалось демонстрацией силы и могущества оппозиции, но не добиванием власти. Добиванием – в смысле использования всех известных технологических приемов, в первую очередь многодневного и целенаправленного уличного давления. После того, как коммунисты отказались от радикальной критики режима, их протестную эстафету, включая сами лозунги, подхватили другие «левые» партии. Менее эффектно, но не менее беззубо в части трансформации протестов в режиме «нон-стоп», - полагает историк.



«Политические протесты, которые взбудоражили Кишинев в 2015 г. - в начале 2016 г., принесли кое-какие плоды, но не потому что протестные движения были столь эффективны, а потому что власть осознала необходимость перемен, - считает заместитель директора Института юридических и политических исследований АНМ политический аналитик Виктор Жук. - А что касается социально-экономических требований, в развитых странах почти всё зависит от влияния профсоюзов. В Молдове профсоюзы так и не стали организацией, которая эффективно защищает и проводит интересы работающих людей. Кроме того, в республике власть, независимо от политических ориентаций, сосуществует в одном измерении, а трудящийся народ в другом. Конечно, люди не могут самоорганизоваться в нашей стране. Как правило, социально-экономические протесты носят кратковременный характер, а правительство смотрит на них сквозь пальцы, что-то обещает, но, в конце концов, не выполняет своих обещаний.



Может быть, следовало поменять стратегию проведения митингов, т.к. протесты в режиме «нон-стоп», «городок победы», палатки превратились в субъекты иронии и насмешек. Может быть, нужно вести себя, как на Западе, в бывших социалистических странах? Народ не должен надеяться на партии, а самоорганизоваться. Теперь уже люди не верят в политические силы, да и молодежь теряет надежду, что таким образом смогут добиться хорошего результата. Многое зависит от людей, их социальной активности, веры в демократию. Но, к сожалению, в Молдове мы не можем говорить об этом. Иногда возникают кое-какие предпосылки для протестного движения, но они угасают из-за отсутствия результатов. Да, власть должна реагировать, однако она этого не делает, выдерживая слабый натиск».



Политолог Богдан Цырдя уверен, что в Молдове, в 2015-2016 гг. протесты были эффективны, т.к. объединили три партии. «Однако США поддержали правительство Филипа. Платформа «ДА» не могла пойти против Соединенных штатов. Гражданское общество - тоже, ведь гранты - оттуда. Вот и решили дать власти ультиматум, т.е. передышку. В результате протестное движение было расколото. И сегодня объединить «левых» и «правых» уже невозможно. Запад не позволяет «правым» партиям - партии «Действие и Солидарность» и платформе «ДА» - объединиться с пророссийскими силами, потому что это может привести к досрочным выборам и победе «левых». Поэтому Запад не позволит объединения и протестов. Все остальное - шелуха. Как мы видим, в конце 2016 – начале 2017 гг. не было ни одного протеста против власти», - отметил Цырдя.



Интернет как поле боя



По мнению экспертов, на взгляды большинства людей в мире оказывают влияние и СМИ. Многие из тех, кто следит за новостями по телеканалам, принимают активное участие в событиях. Тем не менее Facebook и Twitter стали тем современным инструментом, который используют для запуска протестных настроений, координации действий для информирования общественности в других странах мира. Но для развития революционной ситуации главным условием всегда будет наличие политической, социально-экономической нестабильности и психологическая готовность населения. Социальные сети - это доступный инструмент для многих, но его эффективность зави­сит от того, кто как это умеет использовать.



Виктор Жук согласен с тем, что СМИ играют огромную роль. «Но люди должны понимать, что только посредством Интернета и соцсетей они не смогут добиться изменений, - говорит собеседник. - Успеха добиваются только путем активного давления со стороны организованных масс. Фридрих Энгельс, Владимир Ленин могли организовать широкомасштабные протесты, а через соцсети ничего нельзя добиться, можно только использовать их для призыва. А результатов добиваются путем давления и переговоров».



Рука помощи



Есть ещё один немаловажный фактор, который оказывает влияние на распространение и масштаб протестных движений и настроений в тех или иных странах. Это - внешнее воздействие для достижения геоэкономических и геополитических целей внешними игроками.



«В Румынии за протестами стоял фонд «Сороса» и определённые западные силы, которым не нравился приход к власти Социал-демократический партии (СДПР), которая открыто критиковала транснациональные компании, евробюрократию и т.д.»,- считает политолог Богдан Цырдя.



Напомним, что в чрезвычайном указе правительство Румынии ввело тюремное заключение за злоупотребление властью только в случае, если оно приводит к ущербу, превышающему 44 тыс. евро (,500). Также премьер-министр Сорин Гриндяну планировал подать на рассмотрение парламента инициативу, которая предусматривает освобождение около 2500 заключенных со сроками менее пяти лет за ненасильственные преступления. Правительство объясняло это необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы, но критики считали, что это могло быть выгодно многим чиновникам и политикам, ставшим жертвами недавней крупной антикоррупционной кампании.



Виктор Жук говорит, что в постсоциалистических странах чувствуется существенное внешнее воздействие. Это касается прежде всего необходимости соответствовать стандартам ЕС. Но оказывают влияние и такие неправительственные организации, как Национальный демократический институт международных отношений NDI (National Democratic Institute for International Affairs), фонд «Сороса». В Молдове, как правило, внешний фактор не находит эффективной силы, которую он мог бы поддержать, а эта сила, в свою очередь, оказывала бы давление на властные круги. Но нельзя отрицать влияния извне как с Запада, так и с Востока, в зависимости от политической партии. Например, Россия будет поддерживать Партию социалистов, раньше она поддерживала ПКРМ какими-то своими правительственными или неправительственными структурами. Можно говорить о США, ЕС, однако в Молдове они не находят таких экспонентов, которые бы эффективно добились существенных результатов», - считает аналитик.



Слово «учитель» звучит беззубо



«Когда на протест выходит интеллигенция, она четко осознают свою миссию, но, как правило, долго не выдерживает, - продолжает Виктор Жук. – У неё есть чувство долга перед обществом. Сначала учителя думают о том, как завершить учебный год, а летом правительство уже не хочет говорить с педагогами, т.к. для него их проблемы уже становятся не актуальными. 1 сентября учителя переживают о начале учебного года с надеждой провести переговоры с правительством, потом власть говорит, что в бюджете для них нет средств. Я поддерживаю протесты учителей, и представители Академии наук готовы их поддержать, потому что многие преподают в вузах. Но я не думаю, что выдвинутые требования будут удовлетворены правительством по многим причинам».



Политолог Богдан Цырдя считает, что за протестами учителей и железнодорожников скрывались профсоюзы, близкие к Демпартии, у которых единственная цель – задавить либералов (министерство просвещения и ГП «Железная дорога Молдовы» возглавляют представители Либеральной партии). Но никто их слушать не будет, и они сами это понимают.



При этом Цырдя опроверг версию, что народ может самоорганизоваться и выйти на массовый протест: «Кто соберет народ, организует его безопасность? Кто возьмет ответственность за провокации, проблемы и т.д? Кто заплатит за рекламу, чтобы люди услышали и пришли? Кто привезёт их в столицу? Кто накормит? Кто технику найдет для митинга - микрофоны, сцену, колонки и т.д.? Кто продолжит борьбу, и как поставят палатки? А на какие ресурсы? То есть возникают сотни вопросов, а ответ один – никто.



Любой протест имеет организаторов, спонсоров, заказчиков, ресурсы. Люди сами редко выходят, а если и выйдут, то час-другой постоят и расходятся. Для серьезного протеста нужны серьезные ресурсы, политические ресурсы. ПСРМ провела за три года более 600 протестов. Сегодня люди озлобились, многие разочарованы тем, что «правые» слили в 2016 г. протесты», - сказал политолог в беседе с корреспондентом noi.md.



Возможны ли новые протесты?



Цырдя согласился, что существуют предпосылки для возобновления протестов. Всё зависит от ситуации. Если власть пойдет на обострение, то исключать серьезных протестов нельзя. Но сегодня это почти невозможно. Сегодня протестовать можно только против президента, т.к. он - якобы «зло». А восставать против правительства посол США не разрешает. Вот и протестуют поочередно Андрей Нэстасе с Майей Санду против президента.



По мнению Виктора Чобану, в Молдове присутствует разочарование. Но это не исключает фактора, что при определенном стечении обстоятельств снова могут возникнуть протесты. Видимо, народ пока не видит лидера, который бы олицетворял их устремления и чаяния или который бы внушал уверенность в том, что выйдя на протест, можно победить правящий режим.



- Я обратил внимание, что, когда протесты проходили в Румынии, там наблюдалось массовое участие без партийных флагов, лишь по одному поводу, который, по сравнению с нашими проблемами, кажется смешным, - говорит Чобану. - В Молдове украденный миллиард долларов переложили на плечи налогоплательщиков, и это не вызвало возмущения, протестной волны. То, что учителя выходят по конкретному случаю, слава Богу, что выходят, но не наблюдается массовой солидарности. В Молдове достаточно поводов, чтобы провести массовые протесты.



Масштабные протесты, которые имели место в 2015-2016 гг., отчасти выдохлись, что привело их не к результативности и массовому разочарованию населения. В Румынии мы видели, как последовали большие скандалы, и правительство отменило своё решение, у нас же, ничего не следовало, не отменялось, и это привело к социальной апатии.



Если сравнить возраст митингующих, то в Румынии в протестах принимало участие огромное количество представителей состоявшего среднего класса. Они имеют хорошо оплачиваемую работу и уже не хотят уезжать из страны, поэтому протестуют, чтобы изменить политику и политиков. У нас в 2015 г. большинство составляли все-таки люди пенсионного возраста. Молодежь, по сравнению с 2009 г., не является движущей силой. Она испытала массовое разочарование после беспорядков, это была борьба с силой прошлого. Вроде бы пришли молодые проевропейцы, а оказалось, что проевропейское правление закончилось полной дискредитацией идей европейского вектора, банальным грабежом населения, при этом так называемые проевропейцы не испытывали никаких ограничений, в том числе моральных. Молодежь, скорее всего, предпочитает уехать из страны, а остальная её часть понимает, что протестами в том виде, в котором у нас они проходят ничего не добиться. Молодые люди не видят той силы, которая бы смогла прийти на смену нынешнему режиму.



В Румынии мы видели массовую солидарность при зарождении гражданской нации. Они чувствуют ответственность за будущее страны и готовы стоять до конца, пока не уйдут политики. Нам ещё далеко до такого самосознания. Мы опаздываем, это видно по экономическим и политическим маркерам. Румыны на грабли наступили и уже отменили одномандатную систему в прошлом году, мы же ещё с упорством будем на них наступать и вводить одномандатную систему, а потом ещё год обсуждать, как же мы пришли к этому ужасу. Но все будут «дудеть» в одну «дуду» - как хорошо, когда есть свой депутат. На самом деле это - массовая манипуляция самого низкого уровня. Нынешняя власть зажралась до такой степени, что ей даже лень соблюдать приличия, имитировать демократические процедуры. Парламент вообще деградировал. Все переходят из одной партии в другую, перекупаются, готовы голосовать за что угодно, цепляясь за призрачную возможность просидеть ещё год в парламенте, - заключил политолог.