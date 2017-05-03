Количество бюджетных мест в учебных заведениях страны сокращается

Министерство труда, социальной защиты и семьи предложило для публичных дебатов проект решения Правительства РМ об утверждении плана (госзаказа) на подготовку кадров средними профессиональными и высшими учебными заведениями страны.

При разработке данного проекта учитывались статистические данные и прогнозы потребности рынка труда Молдовы, разработанные Национальным Агентством Занятости Населения, предложения отраслевых министерств, были проанализированы прошлогодние результаты зачисления а также предложения Счетной Палаты, изложенные в Постановлении № 42 от 22 ноября 2016 года по Отчету аудита эффективности правительственных инструментов, направленных на модернизацию/улучшение услуг в рамках системы образования, в соответствии с которым сфера образования является первостепенным государственным приоритетом для построения и устойчивого развития общества, основанного на знаниях.

Основным политическим документом в области образования является Стратегия развития образования на 2014-2020 годы „Образование-2020”, которая устанавливает цели и задачи на среднесрочную перспективу, определяет направления и приоритеты развития образовательной системы.

Так, на 2017-2018 учебный год планируется выделить, по уровням образования, следующее количество мест, финансируемых из государственного бюджета:

среднее профессионально-техническое образование – 7965, что на 545 мест меньше прошлогоднего уровня;

послесреднее профессионально-техническое и дуальное образование – 622, или на 132 места больше чем в предыдущем году ;

послесреднее нетретичное профессионально-техническое образование – 4000, что на 239 мест меньше;

высшее образование, I цикл: лиценциатура – 4770, на 1190 мест меньше 2016-2017 года;

высшее образование, II цикл: магистратура – 2895 мест, на 573 места меньше прошлогоднего;

высшее образование, III цикл: резидентура – 473 места, в связи с тем, что резидентура организуется продолжительностью 2–5 лет Министерством здравоохранения и имеет целью обязательную профессиональную подготовку врачей и фармацевтов по специальностям.



Также проектом предусмотрено предоставление 297 мест на обучение за счет молдавского госбюджета иностранным гражданам, из которых 255 – для лицеанциатуры, а 42 – для магистратуры.

Проект предусматривает дополнение Номенклатуры профессий тремя позициями: 714025 – оператор по внесению, утверждению и обработке данных, 715025 – многопрофильный токарь и 721031 – оператор по производству сахара.

Помимо этого, в проект включено упоминание о том, что Правительством регулируется только количество мест, финансируемых из государственного бюджета, а учебные заведения, согласно собственным учебным планам, вправе, на контрактной основе, набирать любое количество учащихся.

При разработке данного проекта авторы учитывали количество средств, выделенных на подготовку специалистов для национальной экономики из госбюджета и утверждают, что уложились в предусмотренный бюджет на 2017-2018 г. Также были учтены рекомендации министерств образования, труда, обороны, сельского хозяйства и пищевой промышленности, культуры, Академии наук и Министерства Финансов.