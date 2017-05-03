Количество бюджетных мест в учебных заведениях страны сокращается

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Общество
Министерство труда, социальной защиты и семьи предложило для публичных дебатов проект решения Правительства РМ об утверждении плана (госзаказа) на подготовку кадров средними профессиональными и высшими учебными заведениями страны.
Основным политическим документом в области образования является Стратегия развития образования на 2014-2020 годы „Образование-2020”, которая устанавливает цели и задачи на среднесрочную перспективу, определяет направления и приоритеты развития образовательной системы.
Так, на 2017-2018 учебный год планируется выделить, по уровням образования, следующее количество мест, финансируемых из государственного бюджета:
среднее профессионально-техническое образование – 7965, что на 545 мест меньше прошлогоднего уровня;
Проект предусматривает дополнение Номенклатуры профессий тремя позициями: 714025 – оператор по внесению, утверждению и обработке данных, 715025 – многопрофильный токарь и 721031 – оператор по производству сахара.
Помимо этого, в проект включено упоминание о том, что Правительством регулируется только количество мест, финансируемых из государственного бюджета, а учебные заведения, согласно собственным учебным планам, вправе, на контрактной основе, набирать любое количество учащихся.
При разработке данного проекта авторы учитывали количество средств, выделенных на подготовку специалистов для национальной экономики из госбюджета и утверждают, что уложились в предусмотренный бюджет на 2017-2018 г. Также были учтены рекомендации министерств образования, труда, обороны, сельского хозяйства и пищевой промышленности, культуры, Академии наук и Министерства Финансов.
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