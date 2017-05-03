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Спорт
Олимпус-85 стал второй год подряд чемпионом страны по гандболу
03.05.2017

Команда „Олимпус-85” завоевала новый титул чемпиона по гандболу на поле соперницы „ПГУ” Тирасполь. Кишиневская команда победила со счетом 25-22, в матче последнего тура, передает IPN.

„Олимпус” завершил чемпионат с отрывом в два очка от „ПГУ” Тирасполь, и сумел стать в пятый раз обладателем золотой медали. „Олимпус” получил право представлять Молдову на Кубке Европейской Федерации.

Лучшими бомбардирами в последнем дерби чемпионата стали Александр Лупашко („ПГУ”) – 9 голов и Артем Могилка („Олимпус”) – 7.


 
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