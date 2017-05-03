Амнистия для мигрантов из Молдовы: Кого простили и ждут в России

Как гражданам Молдовы, нарушившим правила пребывания в России, законно вернуться на заработки.

Россия объявила амнистию для трудовых мигрантов из Молдовы. О начале амнистии сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

По его данным, на положении нелегалов в России находятся 250 тысяч граждан Молдовы. Все они теперь смогут легализоваться. Перспективы амнистии в студии телеканала «МИР 24» прокомментировал вице-президент фонда «Миграция XXI век» Наталья Власова.

- Для многих граждан Молдовы работа в России - единственная возможность обеспечить своей семье нормальное существование. Как эта амнистия может отразиться на рынке труда в России?

Наталья Власова: Иностранные работники занимают рабочие места, на которые российские граждане идут с не очень большой охотой. Это тяжелый труд, низкая зарплата, работа в ночное время, поэтому особой конкуренции они не составляют. В России наблюдается большой дефицит рабочей силы, ввиду демографической ситуации, ведь в стране ежегодно численность трудоспособного населения убывает на миллион человек, и ее надо восполнять.

- Амнистия мигрантов может как-то повлиять на уровень преступности?

Наталья Власова: Вряд ли. Согласно данным, опубликованным на сайте МВД России, процент совершаемых мигрантами преступлений незначителен по сравнению с россиянами. Мигранты, как правило, заинтересованы в том, чтобы зарабатывать в России и трудиться на законных основаниях.

Полную версию интервью смотрите в репортаже.