Молдавские гастарбайтеры в Италии: деньги есть, но от тоски хочется выть

Колумнист Sputnik, побывав на шоппинге в Милане, порадовал себя не обновками из брендовых коллекций, а впечатлениями от общения с трудовыми мигрантами, которые ухаживают за итальянскими стариками

Мир шоппинга и моды, а также блеск роскошных магазинов Милана привлекает не только модниц со всего мира, но и простых молдавских тружеников. Правда, в Италию наши соотечественники в основной своей массе ездят не за обновками и не для штурма брендовых аутлетов, а, банально, за работой.

Общая языковая группа сближает наши народы: молдаване в Италии очень быстро учат язык, легко приспосабливаются и согласны на любую работу. Так, Россия и Италия входят в пятерку лидеров-стран, откуда трудовые мигранты отправляют деньги в Молдову.

Парк Бергамо как центр культурной жизни гастарбайтеров Мы наслаждаемся теплыми весенними деньками в Бергамо. Это небольшой итальянский городок, находящийся в 50 километрах от Милана. В Бергамо, как правило, возят туристов — любителей шоппинга. Здесь находятся крупнейшие аутлеты.

Расположенный на вершине холма, Бергамо потрясает своей архитектурой, она разнообразна и красива благодаря влиянию Венеции, под которым Бергамо находился с XV по XVIII.

Однако наши туристы в Бергамо направляются не за красотами. Тут образовалось целое сообщество, состоящее в основном из домохозяек и домработниц из Молдовы, Украины и других стран СНГ.

Старички здесь неприхотливые, состоятельные, нанимают домработниц из стран СНГ, выделяют им положенные выходные, но те, чтобы не тратить деньги, предпочитают свободное время просиживать в парке, посвящая свое свободное время разговорам с такими же, как они.

Деньги идут не на шоппинг и экскурсии, а на поддержание семей

"А зачем мне ходить по магазинам? Деньги тратить? Мне есть куда их девать, один раз съездила в Милан на экскурсию, больше и не надо", — рассказала Sputnik Виорика, которая уже несколько лет работает в Италии. Она приехала с севера Молдовы сначала в Кишинев, работу толком не могла найти – перебивалась случайными заработками то посудомойки, то помощницы по дому. И решила все бросить в Молдове и заниматься тем же самым, но за границей. "Тут по выходным наши собираются в парке — обсуждаем новости, делимся одеждой, угощаем друг друга пирогами.

Вроде деньги есть, неплохо зарабатываем по молдавским меркам, но от тоски … выть хочется", — признается Виорика. Она, как и многие другие наши соотечественники, сокращает траты в Италии, отправляя львиную долю заработка в Молдову своей семье. Прислушиваемся. Парк в итальянском Бергамо напоминает пчелиный улей — "пчелки-мигрантки" из бывшего СНГ, разговаривая между собой, переходят то с молдавского на русский, то на украинский.

"Самая большая боль и трагедия заключается в том, что спустя какое-то время люди понимают, что, работая за границей, они теряют там свою жизненную энергию. Больших денег там не заработать, потому что это в принципе невозможно. Допустим, пятьдесят-восемьдесят-сто тысяч евро, а что с ними делать – не знают. В Европе бизнес с такими деньгами не откроешь. В Молдове – рискованно. А время идет, жизнь проходит", — считает директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

В итоге в Молдове уже выросло не одно поколение детей, чьи родители уехали на заработки. Тоскуют дети, тоскуют взрослые. Но работы в Молдове больше не становится. Замкнутый круг.

Кишинев-Милан-Кишинев

Нику Гончар