Социалисты рассказали о том, как столичные власти цинично избавляются от беспризорных детей

О беспрецедентной по своей жестокости и цинизму ситуации рассказала на брифинге 2 мая советник муниципального совета Кишинева от ПСРМ Евгения Чебан, сообщила пресс-служба ПСРМ.

К началу мая только затих скандал с испорченными продуктами, которые поставляли в школы и детские сады близкие руководству примэрии фирмы.Теперь выясняется, что в конце декабря прошлого года генпримар Дорин Киртоакэ своим распоряжением закрыл центр временного содержания детей «Ватра».

Сюда помещали беспризорных детей, которым некуда идти, у которых проблемы с родителями, и они периодически оказываются на улице. Это те дети, которые ночуют в «Национале» и на стройках, их ловят нюхающими клей и крадущими еду в магазинах.

Это несчастные дети, так называемые «трудные подростки», о которых некому позаботиться, которых бросило государство в лице правящего проевропейского большинства на произвол судьбы, «оптимизировав», а, по сути, уничтожив систему детских домов в республике.

После закрытия центра «Ватра» детей разместили в гимназии-интернате №3, нарушив положение о функционировании гимназии-интерната, которое утверждено министерством образования. В гимназии учатся 200 детей-сирот. И теперь к этим несчастным и обделенным детям постоянно подселяют, по направлению полиции, других, еще более несчастных и обделенных, с жестоким опытом жизни на улице.

При этом столичные власти не предусмотрели ни финансирования содержания детей, которых перевели из центра «Ватра», ни беспризорных детей, которых в гимназию направляет полиция, ни штата сотрудников. А педагоги со специальным образованием здесь просто необходимы!

Нет денег ни на питание, ни на санитарно-гигиенические средства, ни на другие нужды. Не выделено финансирование на оплату труда педагогов. По сути, кишиневские власти бросили и этих детей, и тех сотрудников гимназии-интерната, кто в силу своего профессионального долга и простой человечности выполняет дополнительную работу бесплатно.

Советник обратилась к властям Кишинева с требованием решить проблему размещения и обеспечения беспризорных детей столицы.

