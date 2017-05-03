Глава Антикоррупционной прокуратуры доступно объяснил Михаю Гимпу, в чем обвиняется министр Киринчук

Глава антикоррупционной прокуратуры, Виорел Морарь, заявил, что в ходе расследования уголовного дела по коррупции в Минтрансе фигурируют три статьи обвинения, а действующий министр фигурирует пока лишь по одной из них. Для обоснования остальных прокурорами проводится расследование и сбор доказательств. Вследствие этого, министра Киринчука задержали по теме подписанного приказа о незаконной добыче глины, в то время как во вчерашнем сообщении НАЦ фигурирует обвинение в пассивной коррупции, в связи с осуществлением давления на компанию участвующую в освоении европейских фондов, с целью получения так называемых «откатов». Разница в обвинениях заставила лидера либеральной партии Михая Гимпу поставить под сомнение факт виновности Юрия Киринчука и выдвинуть по этому поводу обвинения в адрес Антикоррупционной прокуратуры.

Виорел Морарь пояснил, что Юрие Киринчук обвиняется в пассивной коррупции, по делу об осуществлении давления на одну из коммерчески структур, занимающихся строительным бизнесом, с целью принуждения последней к сдаче в субподряд части осуществляемого проекта в пользу двух коммерческих структур. Субподрядчики должны были передать министру так называемый «откат», в размере 5 процентов от стоимости договора, а главе госадминистрации дорог – в размере одного процента.

По второму обвинению, в пользу которого на данный момент ведется дополнительное расследование и сбор доказательств, речь идет о превышении служебных полномочий в отношении строительства полотна дорожного покрытия одной из автотрасс в Унгенском районе. Выполнение указанных работ было поручено компании приближенной к министру.

По третьему обвинению, согласно которому министр Киринчук на данный момент проходит в качестве подозреваемого, речь идет о незаконной добыче минералов. В частности, речь идет о добыче глины, в поселках Герман, Гиндешты и Пырлица, в Унгенском районе.

В качестве дополнения, Виорел Морарь заявил,что против Юрия Киринчука может быть заведено еще одно уголовное дело, по изъятию специальных средств, с помощью которых сотрудники антикоррупционных ведомств производили сбор доказательств в ходе расследования уголовных дел. К сожалению, глава антикоррупционной прокуратуры отказался уточнить детали случая, однако, можно предположить, что скорее всего речь идет о скрытых камерах для видеонаблюдения, с помощью которых мониторилась деятельность министра.

Для предоставления доказательств оглашенной информации, Морарь распорядился передать в СМИ видео материалы собранные сотрудниками ведомства, в которых подтверждается причастность чиновника к предполагаемым преступлениям.

Морарь отказался от комментариев к обвинениям, выдвинутым Михаем Гимпу, намекнув на разницу между ролью политика и служебными обязанностями прокурора.