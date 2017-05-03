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Правительство внесло изменения в правила дорожного движения
03.05.2017

Сегодня, 3 мая, правительство республики приняло проект изменений правил дорожного движения. Документ вводит в действие целый ряд новых дорожных знаков, новые правила касающихся скоростного режима на общественных дорогах.

Кроме того, изменения коснутся правил движения велосипедистов и пешеходов.

Кроме прочего, начинающим водителям, согласно проекту, будет предписано ездить со скоростью на 20 км ниже допустимой, на данном участке. 

Также по новым правилам, при плохих погодных условиях (снегопад, гололед) водители должны будут двигаться также на 20 км/ч медленнее допустимой скорости, вне населенных пунктов.

Проект предусматривает введение новых знаков:

 


 
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