Впервые в Молдове одновременно с другими государствами и нашими российскими братьями пройдет акция под названием «Бессмертный полк», в рамках которой участники приносят фотографии погибших во время Второй Мировой войны родственников. В текущем году к акции присоединятся представители более чем 30 стран мира.

На территории бывших союзных республик принято чествовать погибших во время Второй Мировой войны, поэтому в честь победы над армией Вермахта российские жители придумали акцию под названием «Бессмертный полк». Суть акции заключается в том, что ее участники выходят на улицы города с фотографиями погибших на войне родственников, таким способом участники митинга чествуют покойных победителей. В рамках текущего года к российской акции подключатся представители других государств мира, таких как Канада, акция должна пройти в Торонто, где должны принять участие более трёх тысяч человек.

«Бессмертный полк» 2017: как принять участие, где будет проходить в Молдове

В Кишиневе шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 09.30, участники начнут движение от сквера оперного театра, после чего колонна пройдет до мемориала "Вечность".

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо принести к началу мероприятия портрет или фотографию павшего на поле войны родственника, после чего присоединиться к маршу.

Напомним, что Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года полной капитуляцией Германии, но Вторая Мировая война завершилась только 2 сентября того же года после разгрома Квантунской армии.