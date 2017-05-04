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Здоровье
В Молдове растёт число острых кишечных инфекций
04.05.2017

За первые четыре месяца текущего года число острых кишечных заболеваний выросло на 30% по сравнению с тем же периодом 2016. По данным муниципального Центра общественного здоровья, было зарегистрировано примерно две тысячи таких случаев.

Большинство заболевших - дети, более половины из них - в возрасте до двух лет. Основные симптомы острых кишечных инфекций - боли в животе и рвота. Специалисты говорят, что появляются эти болезни из-за несоблюдение личной гигиены и нарушения условий хранения пищевых продуктов. Врачи предупреждают, что в теплое время года увеличивается количество отравлений и рекомендуют покупать продукты только в  авторизованных точках продажи.


 
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