Долги госпредприятий в конце прошлого года составили около миллиарда леев

Министерство экономики недовольно результатами работы госпредприятий в прошлом году. Лишь семь подведомственных компаний получили в 2016-ом прибыль, которая составила около девяти с половиной миллиона леев. Остальные же понесли убытки на сумму примерно 30 миллионов леев.

Наибольшую прибыль в прошлом году получила Moldelectrica - 5,6 млн леев. Второй в списке самых прибыльных госпредприятий - Технический центр по промышленной безопасности и сертификации - почти два миллиона 400 тысяч леев. Замыкает тройку Центр прикладной метрологии и сертификации с показателем в один млн 145 тысяч леев. В прошлом году в госбюджет от этих предприятий поступило около полутора миллиона леев.

Самым убыточным стал Кишиневский стекольный завод - его потери превышают 13 с половиной миллионов леев. Почти десять миллионов леев убытков зарегистрировано на госпредприятие Moldtranselectrica. Потери компании Vestmoldtransgaz составили более трех миллионов леев, а Energoreparaţii - превысили два миллиона.

В конце прошлого года долги госпредприятий составляли около 1,2 млрд леев. В ведении минэкономики - 12 госпредприятий. Чтобы исправить ситуацию, руководство компаний потребовало от менеджеров разработать краткосрочные и среднесрочные планы выхода из кризиса.