Дан Дунгачиу: Решение Конституционного суда не является историческим

Решение Конституционного суда (КС) по вопросу нейтралитета не может быть названо историческим и устраивает многих политических субъектов в Кишиневе. Об этом заявил в ходе передачи „Loc de dialog” на „Radio Moldova” директор Института политических наук и международных отношений Академии Румынии Дан Дунгачиу, передает IPN.

„Было бы историческое решение, если бы КС истолковало бы статью о нейтралитете так же, как и ст. 13 Конституции. Но в этом случае, принято решение, которое устраивает многих актеров и не беспокоит никого, кроме тех, кто подал заявление и ждал другой интерпретации, может быть изменения этой статьи”, - заявил Дунгачиу.

Эксперт добавил, что и толкование КС по вопросу о вступлении в определенные военные структуры мало что меняет: „КС сказал, что Республика Молдова может вступить в различные военные структуры, если страна атакована. Но Республика Молдова была уже атакована. Российской Федерацией. Я уверен, что никто не попытается использовать политически это решение в современных условиях”.

Дунгачиу считает, что решение КС ничего не изменит и в отношении приднестровского региона. „Не говорилось ничего о Приднестровье. Это решение не повлияет на правила игры. Ничего не изменится”, - сказал Дунгачиу.

2 мая КС решил, что нейтралитет страны не исключает сотрудничество с военными союзами в целях укрепления обороноспособности Республики Молдова, а военное присутствие российских войск на левом берегу Днестра является нарушением конституционных норм о независимости, суверенитета, территориальной целостности и постоянном нейтралитете.

В КС обратились либералы Михай Гимпу, Валериу Мунтяну, Георге Брега и Корина Фусу, которые попросили толкование ст. 11 Основного закона, которая относится к постоянному нейтралитету.