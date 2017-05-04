Власти желают обеспечить баланс между интересами производителей и импортёров

Власти стремятся обеспечить баланс между интересами отечественных производителей и импортёров, чтобы в конечном итоге потребители получали качественную продукцию. Например, в случае продуктов животного происхождения, квоты на импорт используются практически на все сто процентов, что оказывает давление на местных производителей. Более того, в последнее время отмечаются случаи, когда импортируются товары сомнительного качества. В связи с этим профильные учреждения намерены укрепить свои возможности осуществления контроля и поощрять местных производителей. Такие заявления прозвучали в ходе круглого стола, организованного Министерством экономики, Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, передаёт IPN.

Министр экономики, вице-премьер Октавиан Калмык сообщил о том, что принимаются меры для упрощения процедур импорта и экспорта продукции данного типа, но при этом власти ни в коем случае не желают, в погоне за простотой, допустить пренебрежение качеством продуктов, которые должны соответствовать всем требованиям. По его словам, власти намерены повысить интерес производителей к покрытию потребностей внутреннего рынка в качественной продукции животного происхождения, а при наличии её излишков – убедить их ориентироваться на экспорт. В настоящее время многие местные производители не осуществляют экспорт на европейский рынок, так как стремятся избежать соответствующих оценок и проверок.

В то же время, те, кто торгует импортной продукцией (а торговлю такого типа, по мнению министра, осуществлять проще), должны снабжать молдавский рынок качественной продукцией. В этой связи власти намерены укрепить свои возможности в плане контроля продукции, в том числе и той, которая сопровождается документами от производителя из страны её происхождения. Особым аспектом является стоимость импортируемой продукции. Министр указал на наличие импортных товаров, намного более дешёвых, чем их отечественные аналоги, что отражается на местных производителях, которые только открывают свой бизнес.

По словам министра, наличие соглашения об ассоциации или о свободной торговле с той или иной страной, либо объединением стран, не обеспечивает свободного оборота товаров на общих основаниях, поскольку Молдова не является частью общего рынка – ни европейского, ни рынка СНГ. Товары лишь перемещаются без уплаты таможенных пошлин, но в их отношении применяются иные меры торговой политики – сертификация, контроль качества, таможенные проверки, посттаможенный аудит.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габерь заявил, что в сфере экспорта продуктов животного происхождения Молдова сегодня обладает правом экспортировать на рынок Евросоюза только три вида продукции. Речь идёт о пчелином мёде, который в прошлом году был экспортирован в объёме около 3,6 тонны. Также речь идёт о яичном порошке, который, однако, пока в Молдове не производится, и о продукции аквакультуры – была экспортирована 1 тонна такой продукции. По словам чиновника, в настоящее время прилагаются усилия и принимаются меры по расширению перечня продуктов животного происхождения, которые можно было бы экспортировать на европейский рынок. В частности, речь идёт о курятине, молочной продукции и т.д. При этом существует возможность того, что прежде, чем право осуществлять экспорт получит вся страна, экспорт может быть разрешён отдельным экономическим операторам, прошедшим оценку зарубежных экспертов.

Согласно озвученным в ходе мероприятия данным, в течение 2016 года квоты на импорт продуктов животного происхождения были использованы практически полностью. Было импортировано три тысяч тонн свинины, что означает 75%-ный уровень покрытия квот. Кроме того, было импортировано около четырёх тысяч тонн куриного мяса и тысяча тонн молочной продукции, в обоих случаях имело место стопроцентное использование квот. Из квоты в 1700 тонн мясопродуктов были использованы всего 378 тонн.

Таким образом, в 2016 году объём импорта из стран Евросоюза превысил 67 миллионов долларов, импорт из стран СНГ, в особенности из Украины, Беларуси и Российской Федерации, составил около 41 миллиона, импорт из других стран региона оказался более скромным.