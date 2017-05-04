Первое интервью Первой леди Республики Молдова Галины Додон

Кристина Гурез

Портал ТРИБУНА дает старт новому проекту, в рамках которого будут публиковаться интервью с супругами политиков. Первое интервью проекта было предоставлено первой леди Республики Молдова Галиной Додон.

Т.: Г-жа Додон, что конкретно изменилось в Вашей жизни, с тех пор как Вы стали первой леди РМ?

Г.Д.: Появилось ощущение огромной ответственности. Несмотря на то, что мой муж является тем, кто участвует в управлении страны, мне тоже передалась часть этой огромной ответственности. В качестве супруги президента я чувствую, что возросли ожидания – я вижу, насколько серьезны проблемы страны, понимаю, что мой муж нуждается в моральной поддержке, в семейном очаге. Получается, что эта должность мужа принесла в нашу семью некую напряженность, мы пока еще к ней привыкаем, пытаемся учиться жить в новом ритме, быть на виду, и так как я никогда не стремилась стать публичной личностью, то меня все это немного смущает.

T: Для Вас ваша новая роль является обузой или открывает новые возможности?

Г.Д.: В качестве первой леди я получила возможность оказывать больше внимания и помощи многодетным семьям. Как мать троих детей я очень хорошо понимаю, насколько сложно воспитывать детей малоимущим семьям и одиноким матерям. Именно поэтому, я в какой-то мере воспользовалась своей публичной ролью, и стала оказывать помощь этим людям. Это своего рода обременительная возможность, которая также дает ощущение полезности и радость от оказанной помощи.

Т.: Пресса неоднократно писала о Ваших благотворительных акциях. Намерены ли Вы продолжить благотворительную деятельность?

Г.Д.: В начале этого года мной создан благотворительный фонд Din Suflet, целью которого является оказание помощи малоимущим многодетным семьям и лицам, лишенным социальной защиты. Также мы способствуем обучению детей и молодежи. Мы пока в начале пути, но достигнутые успехи вдохновляют нас на движение вперед.

T: Изменился ли Игорь Додон после того, как стал президентом РМ?

Г.Д.: Подозреваю, что такая должность меняет людей, но пока не знаю как. Я изменений пока не заметила, как минимум в отношении семьи и близких. Думаю, его психика в состоянии выдержать испытание властью, и он не сломается, как многие другие на протяжении истории.

T: Многим Игорь Додон известен как чиновник и политик. Каков он как человек, отец и муж?

Г.Д.: Он очень дорожит семьей, родителями и детьми. Когда он руководил партией, мы обязательно на выходные выбирались в деревню к родителям, или к моим, или к его. Он это делал ради детей, чтобы они подышали свежим воздухом, погуляли по лесу, сходили на рыбалку. Сейчас у него еще меньше времени на все это, но в каждый раз, когда у нег есть свободная минутка, он старается провести ее с нами.

T: Говорят, что за спиной каждого успешного мужчины стоит сильная женщина. Считаете ли Вы себя той самой сильной женщиной, которая стоит за спиной у Игоря Додона?

Г.Д.: Не думаю, что «сильная» подходящее для меня слово. Я убежденный семьянин и это, я думаю, и является именно тем положительным влиянием, которое я оказываю на мужа. Он знает, что дом — надежное убежище, там благоприятный психологический настрой и дома он может восстановить свои силы. Именно это, я думаю, придает ему еще больше сил.

T: Если б Вас попросили дать краткую характеристику Игорю Додону с момента Вашей встречи и по сей день, какой бы она была?

Г.Д.: Он ответственный и всегда беспокоится о жизни людей, будь то друзья, родственники, коллеги, односельчане или сограждане. Он прирожденный общественный деятель. Его призвание – публичная деятельность, это я могу утверждать со всей уверенностью.

T: Что Вы думаете о политике в общем?

Г.Д.: Лично я очень далека от политики. Я считаю, что политикой интересуются те, кому она интересна. Мне – нет. Я всегда пытаюсь избегать политических вопросов.

T: Есть ли у Вас какое-нибудь приятное воспоминание, связанное с политикой?

Г.Д.: Мои воспоминания связаны с общением с людьми, со встречами, в которых я принимала участие. Эмоции и взгляды людей убедили меня в том, что мой муж занимается важным и нужным для людей делом. В тот момент я им гордилась. Признаюсь, мне было приятно узнать, что у него столько сторонников, и так много людей верят в его решения и поступки.

T: А каково Ваше самое неприятное воспоминание, связанное с политикой?

Г.Д.: Из-за многочисленных вечеров, когда мой муж возвращался очень поздно из-за своей партийной деятельности, у меня создалось отрицательное восприятие политики. Я считаю, что политика отнимает время, нервы и силы, но как супруга политического лидера, пришлось смириться со всем этим. Я считаю это издержками политической деятельности моего мужа, которые перекрываются многочисленными положительными результатами.

T: Хотели бы Вы, чтобы Ваши сыновья пошли по стопам отца и стали политиками?

Г.Д.: Я хочу, чтобы они самостоятельно нашли свой путь в жизни. Мы не знаем, какое будущее нас ждет, и какие профессии будут востребованными через десять лет. Пусть они сами выберут свое призвание.

T: Какие у Вас планы на будущее?

Г.Д.: Я хочу воспитывать своих детей, заботиться о семье и быть надежной опорой мужу, потому что я знаю, что грядут трудные времена, а ему нужно будет довести до конца все свои начинания.