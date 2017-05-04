Филип: Нам удалось повысить популярность ЕС среди наших граждан

Премьер-министр Павел Филип подписал распоряжение, согласно которому в республике будут организованы мероприятия, приуроченные ко Дню Европы.

Об этом глава правительства сообщил в ходе сегодняшнего заседания кабмина, передаёт Радио Молдова Новости.

Кульминационный момент, согласно утверждённому плану действий, наступить 13 мая, когда День Европы будет отмечаться в Кишинёве вместе с партнёрами из Евросоюза в центральном городском саду, где традиционно обустраивается «Европейский городок». Павел Филип призвал все государственные учреждения принять участие в этом мероприятии.

«Организуемые мероприятия очень важны, так как в основе нашей программы правления – Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Нам удалось повысить популярность ЕС среди наших граждан, и я уверен, что если мы будем продолжать в том же темпе, европейский курс нашей страны станет необратимым», - подытожил глава исполнительной власти.

День Европы ежегодно отмечается ЕС и странами-партнёрами 9 мая. Праздник был учреждён в память о министре иностранных дел Франции Роберте Шумане, который считается инициатором основания Европейского союза.