Специалисты предупреждают: в Молдове начинается сезон комаров и клещей

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Здоровье
Сезон гриппа подходит к концу, но приближается сезон комаров и клещей. Жителям Молдовы следует осторожно относиться к своему здоровью.
"Клещи, распространенные в Молдове, передают боррелиоз, болезнь Лайма", — добавила Кирьякова. Она напомнила, что в целых обезопасить людей и животных от клещей, санэпидемслужбы обрабатывают территорию в парках и общественных местах. Врач советует в случае, если вас укусил клещ, не пытаться вытащить его самостоятельно, а как можно скорее обратиться к специалисту — ведь, даже в случае самостоятельного изъятия клеща из тела, может сохраниться вероятность того, что его частица осталась под кожей. А здесь недалеко и до нагноения, если уж боррелиоз миновал.
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