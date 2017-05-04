Специалисты предупреждают: в Молдове начинается сезон комаров и клещей

Сезон гриппа подходит к концу, но приближается сезон комаров и клещей. Жителям Молдовы следует осторожно относиться к своему здоровью.



Особое внимание люди должны проявлять, находясь на природе, и во время обработки скота. Специалисты настоятельно рекомендуют не удалять клещей со скота голыми руками и использовать специальные средства против них, которые отличаются эффективностью. Заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова пояснила, чтобы не стать жертвой укуса клеща, необходимо одеваться так, чтобы эти насекомые не смогли проникнуть под одежду.

"Клещи, распространенные в Молдове, передают боррелиоз, болезнь Лайма", — добавила Кирьякова. Она напомнила, что в целых обезопасить людей и животных от клещей, санэпидемслужбы обрабатывают территорию в парках и общественных местах. Врач советует в случае, если вас укусил клещ, не пытаться вытащить его самостоятельно, а как можно скорее обратиться к специалисту — ведь, даже в случае самостоятельного изъятия клеща из тела, может сохраниться вероятность того, что его частица осталась под кожей. А здесь недалеко и до нагноения, если уж боррелиоз миновал.





