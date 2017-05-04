Паскару: В США Киртоакэ бы «светило» 100-200 лет тюрьмы за все его деяния

Жители Кишинева полны надежд, что вскоре город вздохнет с облегчением, отправив в отставку генерального примара Дорина Киртоакэ, и весь этот хаос останется позади.

Однако одной отставки мало. Столичный градоначальник и его ставленники должны быть привлечены к ответственности за все коррупционные схемы, которые они смогли провернуть за все эти годы. Такое мнение высказали в программе «Reflector analitic» на телеканале Accent TV муниципальный советник от Партии социалистов Виктор Поляков и председатель Федерации «Воевод» Николай Паскару.

«С каждым годом все больше ошибок допускается в отношении этого города. Мы видим множество разрушенных парков, этот генеральный план – просто издевательство, мы ежедневно видим коррупционные схемы в примэрии, мы видим автозаправки на каждом шагу. Ситуация на самом деле катастрофическая», - отметил Паскару.

Еще одним подтверждением непрофессионализма Дорина Киртаокэ, по словам Виктора Полякова, является бездействие столичного градоначальника во время снегопада, который обрушился на Молдову 20-21 апреля.

«Примар, который является профессионалом своего дела, должен был быстро среагировать, созвать команду, дать распоряжения относительно того, как действовать, и проводить оперативные заседания каждые пять часов, чтобы разбираться в сложившейся ситуации и решать, как быть дальше. Однако генпримар обратился к мунсоветникам только на шестой день после стихии и то, чтобы попросить денег», - выразил недоумение советник-социалист.

В этом контексте, гражданский активист Николай Паскару выразил уверенность в том, что за все совершенные деяния, Дорина Киртоакэ нужно не просто отправить в отставку – он должен понести уголовное наказание.

«Из разных ресурсов мы знаем, что в примэрии столько уголовных дел, что эти люди должны сидеть по 100 лет в тюрьме, как в Америке, где не дают по 5-10 лет, а сажают на 100-200 лет», - обратил внимание председатель Федерации «Воевод».

Говоря о референдуме по отставке Киртоакэ, мунсоветник от ПСРМ Виктор Поляков заявил, что пока сложно назвать точную дату его проведения, однако, плебисцит в любом случае состоится до конца 2017 года.

«Дата может быть установлена не раньше, чем за 30 дней после того, как инстанция проверит все собранные подписи, но не позже чем, через 45 дней. Таким образом, мы не можем сказать точную дату, но где-то в конце ноября, в декабре у граждан появится реальный шанс отправить в отставку Дорина Киртоакэ», - уточнил Поляков.

Напомним, что Апелляционная палата приняла решение о регистрации инициативной группы по проведению референдума об отставке генпримара Дорина Киртоакэ. На сбор подписей у инициативной группы будет 60 дней. За этот период должно быть собрано не менее 60 тысяч подписей в поддержку референдума.