Лидеры крупнейших европейских партий выступили против изменения системы выборов в Молдове

Лидеры двух крупных европейских формирований - Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) - выступили против любых изменений избирательной системы в Молдове.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", документ, подписанный Джозефом Доулом и Хансом ван Бааленом, опубликован накануне на сайте партий.

"В последние годы мы внимательно следили за событиями в Молдове, но никогда не были так обеспокоены происходящим там, как сейчас. Молдову возглавляет Демократическая партия (член европейских социалистов), которая называет себя проевропейской, но на самом деле не является ни проевропейской, ни промолдавской", - считают авторы документа.

По их мнению, предложенный ДПМ проект перехода на мажоритарную систему проведения парламентских выборов - это "отчаянная попытка сохранить власть партии, которая не набирает даже 4 процента голосов избирателей".

Они считают, что "это делается для того, чтобы ее лидер сохранил власть".

Лидеры ЕНП и АЛДЕ высказались против любых изменений избирательной системы и обещали донести свою позицию до всех европейских институтов. Они пригрозили, что будут требовать прекращения финансирования Молдовы из европейских фондов, "если парламент утвердит такие изменения без полной поддержки оппозиции и гражданского общества".

Джозеф Доул и Ханс ван Баален отмечают в этой связи, что "РМ идет по пути становления авторитарного государства, а Западу власти РМ продают стабильность и проевропейскость".

Авторы указывают также на то, что "молдавские власти подавляют оппозицию, контролируют прессу и превращают судебную систему в инструмент запугивания".

"Народ Молдовы хочет больше рабочих мест, лучшего здравоохранения и достойного будущего для своих детей, а не изменений избирательной системы. ЕНП и AЛДE всегда боролись за реформирование Молдовы и поддерживали ее на европейском пути. Мы будем продолжать делать это вместе с теми европейскими политическими силами, у которых такие же интересы", - говорится в заявлении.

ЕНП является наиболее влиятельной партией в Европе и имеет самую большую фракцию в Европейском парламенте. В партию входят 73 коллективных члена, национальные партии из 39 стран. Ее членами являются главы правительств 16 стран ЕС. АЛДЕ является европейской партией, которая объединяет ряд либеральных и либерально-демократических партий стран Европы.