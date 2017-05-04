Tutun-CTC заработал в 2016 году почти 15 миллионов леев

Крупнейший в Молдове производитель табачных изделий - АО Tutun-CTC заработал по итогам 2016 г. свыше 14,8 млн леев прибыли ($744,8 тыс.) против 15,2 млн леев годом ранее.

Как сообщает "Инфотаг" со ссылкой на данные о его финансовой отчетности, себестоимость продаж выросла на 5 млн. - до 99,7 млн., а доходы от них уменьшились со 141,9 млн леев до 140,3 млн Коммерческие затраты комбината сократились на 1,5 млн леев - до 5,5 млн, в то время как административные - лишь на 200 тыс. - до 12,5 млн.

Долгосрочных долгов у предприятия нет, а вот краткосрочные за год выросли с 1,7 до 9,8 млн леев. Также, с 7,3 млн до 9,2 млн леев выросла задолженность комбината перед бюджетом. Общая сумма текущих долгов почти удвоилась и превысила 30 млн леев.

Более 90,8% акций АО принадлежит государству. В 2016 г. в РМ произведено табачных изделий на 220,1 млн леев - 91,5% от уровня 2015 г.