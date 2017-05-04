Источник: Киртоакэ сказал Гимпу, что если за ним придет НАЦ, он наложит на себя руки

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ должен был быть задержан 28 апреля. По этой причине градоначальник позвонил своему дяде, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу, и сказал, что покончит жизнь самоубийством в случае, если в контексте арестов Нистора Грозаву и Юрия Киринчука правовые органы задержат и его.

Об этом рассказала вице-председатель движения "Антимафия" Даниела Бодруг, пишет Adevarul.

- Киртоакэ считает, что он вправе просить Гимпу разрешить сложившуюся в примэрии проблему, так как именно Гимпу был вдохновителем и координатором всех краж, он их поощрял и следил за их исполнением, - сказала она.

По словам Бодруг, в свете задержаний чиновников как в примэрии Кишинева, так и в Министерстве транспорта, Дорин Киртоакэ не доведет свой мандат до конца.

- Это произойдет не потому, что его отправят в отставку на референдуме. В настоящее время Дорин Киртоакэ пребывает в поиске отходных путей из примэрии, - добавила она.