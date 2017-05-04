Источник: Киртоакэ сказал Гимпу, что если за ним придет НАЦ, он наложит на себя руки

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Примар Кишинева Дорин Киртоакэ должен был быть задержан 28 апреля. По этой причине градоначальник позвонил своему дяде, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу, и сказал, что покончит жизнь самоубийством в случае, если в контексте арестов Нистора Грозаву и Юрия Киринчука правовые органы задержат и его.
Об этом рассказала вице-председатель движения "Антимафия" Даниела Бодруг, пишет Adevarul.
- Киртоакэ считает, что он вправе просить Гимпу разрешить сложившуюся в примэрии проблему, так как именно Гимпу был вдохновителем и координатором всех краж, он их поощрял и следил за их исполнением, - сказала она.
По словам Бодруг, в свете задержаний чиновников как в примэрии Кишинева, так и в Министерстве транспорта, Дорин Киртоакэ не доведет свой мандат до конца.
- Это произойдет не потому, что его отправят в отставку на референдуме. В настоящее время Дорин Киртоакэ пребывает в поиске отходных путей из примэрии, - добавила она.
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