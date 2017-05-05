Канду: Нас не беспокоит, что ПСРМ не примет участия в выборах

Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что ДПМ не уступит давлению социалистов относительно введения смешанной системы голосования, и что в законодательном органе имеется достаточно голосов для утверждения одномандатной избирательной системы. Эти заявления были сделаны в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Если ПСРМ не желает участвовать в выборах, то пусть так и поступает. Возможно, мы этому даже обрадуемся и получим более комфортное большинство. Многие не понимают, что представляет собой смешанная система. Но социалисты на будущих выборах делают ставку именно на название партии и её доктрину, они боятся одномандатного голосования”, - заявил Канду.

Глава законодательного собрания обвинил социалистов в намеренном затягивании с изменением избирательной системы. „Всё это они делают для того, чтобы внести неопределённость и затруднить процесс изменения избирательной системы. Возложено бремя и на плечи Венецианской комиссии, которой сейчас вместо одного проекта нужно рассматривать два. Это бремя и для парламентариев”.

Спикер отверг обвинения в том, что аресты ряда лидеров Либеральной партии за предполагаемые коррупционные деяния связаны с отказом либералов голосовать за одномандатную систему. „Правосудие – это одно, а политический процесс – другое. У нас есть достаточное количество голосов для того, чтобы утвердить одномандатную систему и без коллег-либералов”, - пояснил демократ.

Андриан Канду дал понять, что одномандатная система может быть утверждена до сентября. „Учитывая, что избирательное законодательство не может быть изменено позднее, чем за год до выборов, поправки к Избирательному кодексу должны быть проголосованы не позднее сентября 2017 года”.