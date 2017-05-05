Чубашенко: Унионисты Плахотнюка готовят провокации на 9 мая

Подконтрольные владельцу Демократической партии Владимиру Плахотнюку румыноунионистские организации готовят на 9 мая провокации, цель которых - омрачить День Победы. Об этом в соцсетях написал заместитель председателя «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

«В день, когда большинство, десятки и сотни тысяч человек в Кишиневе будут отмечать Победу, ничтожное меньшинство - Плахотнюк с унионистами - собираются выступить против этого праздника. Большинство - это наследники Победы, которую ковали и граждане Молдовы. Солдат, который брал Берлин, был и молдаванином. Румыния - тоже государство-победитель во Второй мировой войне. Недаром король Михай был награжден Орденом "Победа". Но, видимо, Плахотнюк со своими унионистами - наследники не победителей, а побежденных, тех, кому победа над нацизмом - как кость поперек горла”,- написал Чубашенко.

По словам заместителя председателя НП, если нормальные люди от дедов к сыновьям, от сыновей к внукам, от внуков к правнукам проносят память о Победе, то Плахотнюк с его унионистами, видимо, наследники реваншистов, которых бесит от одного вида людей, празднующих 9 мая».

В заключение он подчеркнул, что «к сожалению, и сегодня, спустя 72 года после Победы, мы вынуждены повторять «Люди, будьте бдительны!». В нашем конкретном случае, будьте бдительны в отношении провокаторов-унионистов Плахотнюка. Встретите их 9 Мая - гоните в шею!».

Ранее сообщалось, что решением парламента 9 мая будет отмечаться еще один праздник — День Европы. По мнению родственника олигарха Владимира Плахотнюка Андриана Канду, это решение «должно консолидировать молдавское общество».