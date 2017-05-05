В Кишиневе нельзя не только купаться, но даже сидеть на песке на пляже

Населению настоятельно рекомендуется избегать зон отдыха в Кишиневе, поскольку их санитарно-эпидемиологическое состояние оставляет желать лучшего. Купание в загрязненных микроорганизмами озерах представляет риск инфекционных заболеваний, а прямой контакт с загрязненным песок на пляжах может привести к заражению паразитами.

Служба Государственного надзора за общественным здоровьем мун. Кишинев, цитируемая IPN, заявила, что после апрельского стихийного бедствия почва и поверхностные воды были загрязнены. Для предотвращения рисков необходимо устранение загрязняющих веществ.

Мониторинг качества воды в водоемах в зонах отдыха, осуществляемый в течение 2016 года показал, что в озерах качество воды не соответствует требованиям и не рекомендуется купание. Кроме того, песок на пляжах в зонах отдыха загрязнен яйцами гельминтов.

Специалисты рекомендуют населению ездить на отдых в защищенных местах, не купаться в загрязненных водоемах, внимательно читать информацию в зонах отдыха и соблюдать рекомендации.