Что знал Дорин Киртоакэ о схеме платных парковок?

Спустя неделю после задержания вице-примара столицы Нистора Грозаву и ещё шести человек по делу о платных парковках, градоначальник Дорин Киртоакэ утверждает, будто он не знал о том, что вице-примар подписал договор государственно-частного партнёрства (ГЧП) с компанией EME Parkleitsystem без одобрения Кишинёвского муниципального совета. Авторы новой статьи Sic! попытались понять, насколько правдоподобно это утверждение, и при каких обстоятельствах оно было бы возможным.

В октябре 2014 года MCК принял решение утвердить Исследование, посвящённое стратегии организации парковок в муниципии Кишинёв. Год спустя, распоряжением примара, было принято решение назначить заседание КМС на 10 декабря. В повестку дня заседания градоначальник включил и проект решения „Об одобрении договора ГЧП между примэрией Кишинёва и EME Parkleitsystem на обустройство и организацию платных парковок”. 3 декабря является датой, когда был подписан договор ГЧП между столичной примэрией и EME Parkleitsystem. От лица примэрии документ подписал Нистор Грозаву. 10 декабря примар Киртоакэ, не вдаваясь в разъяснения, принял решение исключить из повестки дня заседания КМС проект данного решения, и с тех пор договор так и не поступил в МСК.

В начале 2016 года гражданский активист Адриан Филат представил в канцелярию примэрии предварительный запрос о вызове в суд Дорина Киртоакэ, в котором он обратил внимание на то, что подписание договора является незаконным без наличия предварительного согласия КMC. Впоследствии фракция ПСРМ в КМС подала ещё один предварительный запрос, адресованный Дорину Киртоакэ, в котором потребовала аннулировать подписанный договор и результаты конкурса по отбору частного оператора. В апреле 2016 года гражданские активисты Виктор Киронда и Адриан Филат провели пресс-конференцию, в ходе которой обвинили столичную примэрию в мошенничестве при разработке проекта создания парковок, а также разъяснили детали всей схемы. 23 февраля текущего года на повестке дня заседания КМС появляется проект „Положения о функционировании парковок и платных автостоянок на территории муниципия Кишинёв”. Проект был отвергнут, а муниципальные советники и гражданские активисты забили тревогу и заявили о том, что документ представляет собой очередную попытку примэрии узаконить договор ГЧП с EME Parkleitsystem.

25 апреля вице-примар Нистор Грозаву был доставлен под конвоем в НЦБК в качестве подозреваемого. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий в рамках дела о платных парковках, он помещён под стражу на 72 часа. В тот же день, по этому же делу, был задержан и глава Транспортного управления примэрии Игорь Гамрецкий, а также ещё пять человек.

Авторы статьи отмечают, что Дорин Киртоакэ не может утверждать, будто он ничего не знал о проекте или о договоре ГЧП с компанией EME Parkleitsystem, поскольку в рамках нескольких телепередач и интервью он заявил, что знаком с представителями этой компании и лично с ними общался. Соответственно, познакомиться „вживую с людьми из Европы” он мог лишь после того, как Комиссия сделала выбор в пользу данного оператора. То есть, начиная с 4 октября 2015 года, когда примар включил в повестку дня заседания МСК проект решения об одобрении данного договора.

Вывод авторов Sic! состоит в том, что Дорин Киртоакэ знал о проекте платных парковок и о компании EME Parkleitsystem. Более того, он знал, что Нистор Грозаву подписал договор без одобрения MCК.