Свыше 50% респондентов соцопроса считают ЕС основным партнёром по развитию

Граждане воспринимают Европейский союз в качестве основного партнёра Республики Молдова в области развития, а канцлера Германии Ангелу Меркель – как самого влиятельного человека в Европе. В то же время, коррупция, зарплаты, пенсии и рабочие места остаются основными проблемами, тревожащими население страны. Такие выводы содержатся в результатах исследования „People Watch”, проведённого „CBS-AXA” по заказу Института ИРСИ „Viitorul”, передаёт IPN.

52% респондентов опроса заявили, что больше всего Молдове помогает Евросоюз, далее следуют Румыния – 23%, Россия – 17% и США – 12,1%. Почти две трети опрошенных высказали мнение, что финансовые ресурсы должны направляться на развитие экономики таким образом, чтобы они приносили максимальную пользу стране и её гражданам.

В то же время, лишь 17% граждан заявили, что в их населённом пункте были реализованы проекты по строительству и ремонту автодорог и мостов, а почти одна треть сказали, что финансирование этих проектов осуществлялось Европейским союзом.

Результаты опроса указывают на тенденцию озабоченности ситуацией в Молдове: 75% респондентов считают, что Молдова движется в неверном направлении, а 14% полагают, что направление движения страны является правильным. Около 62% участников опроса очень недовольны или недовольны тем, как они живут, в то время как 14,3% удовлетворены своим нынешним положением. Опрос также показывает, что за последние годы уровень бедности вырос. Так, около 73,6% респондентов находятся на грани отчаяния из-за нехватки средств к существованию, а 8,2% занимают хорошие позиции на вершине пирамиды благосостояния.

Опрос также свидетельствует о том, что 54,5% респондентов не доверяют ни одному из известных молдавских политиков. Этот показатель в два раза выше рейтинга самого популярного политика. Среди действующих политиков рейтинг доверия Игоря Додона составляет 22%, за ним следует Майя Санду, с 6,2%. Одномандатную систему голосования, столь настойчиво продвигаемую в 2017 году, одобряет лишь четверть опрошенных. Голосование по партийным спискам поддерживают 33,8% молдавских граждан.

Исследование „People Watch”, представленное ИРСИ „Viitorul” в четверг, 4 мая, было проведено в период с 7 по 25 апреля этого года среди 1091 человека. Его погрешность составляет плюс-минус 2,8%.