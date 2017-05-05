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Экономика
Расторжение контракта по обустройству платных парковок может обойтись Кишиневу в € 200 миллионов
05.05.2017

Австро-венгерская компания «EME Parkleitsystem GmbH», с которой мэрия Кишинева заключила договор на обустройство и обслуживание платных парковок, может потребовать у муниципальных властей возмещение ущерба в размере 200 миллионов евро.

Помимо этого, иностранная компания может приступить к реализации проекта, несмотря на возбужденное уголовное дело антикоррупционной прокуратурой.

«Мы живем в параллельных мирах. В Кишиневе один за другим пустеют кабинеты, а компания подсчитывает ущерб и может потребовать его возмещения в размере 200 миллионов евро. Во-первых, мы еще раз уведомим представителей фирмы о приостановлении действия контракта. Во-вторых, мы повторно попросим НЦБК проверить подписи договора, чтобы они отчитались за свои действия в 2015 году. В-третьих, мы обратимся в Высшую судебную палату, чтобы уточнить порядок рассмотрения по гражданским и уголовным делам», - заявил Дорин Киртоакэ.

Напомним, что 11 мая Дорин Киртоакэ на заседании мэрии потребовал временно приостановить действие контракта о строительстве платных парковок в Кишиневе и провести служебное расследование. Ранее антикоррупционные ведомства открыли уголовное дело по факту заключения контракта между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок.


 
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