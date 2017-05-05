Налоговые поступления в бюджет выросли на 15%

Доходы в национальный публичный бюджет Молдовы, аккумулируемые Государственной налоговой службой, в январе-апреле 2017 г. составили 9 млрд. 879,8 млн. леев, увеличившись на 15,4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также превысив запланированные показатели на 325,9 млн. леев, или на 3,4%, передает NOI.md.

Как сообщила ГНС, администрируемые ГНС поступления в госбюджет в январе-апреле 2017 г. в сравнении с тем же периодом 2016 г. выросли на 22% – до 4 млрд. 519,2 млн. леев. При этом запланированные показатели были превышены на 328,6 млн. леев, или на 7,8%.

Поступления в бюджеты административно-территориальных единиц уменьшились на 2,1% – до 972 млн. леев, в бюджет государственного социального страхования – увеличились на15% – до 3 млрд. 345 млн. леев, а в Фонды обязательного медицинского страхования – выросли на 8,8% – до 1 млрд. 043,6 млн. леев.