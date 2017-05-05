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Лидер "ПМР" осудил Молдову за признание незаконным военного присутствия РФ
05.05.2017

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский осудил недавние решение Конституционного суда Молдавии, который признал незаконным российское военное присутствие в непризнанной республике.

Об этом он заявил на совещательном собрании первых депутатов местного парламента.

"Очень опасно решение Конституционного суда Республики Молдова о признании незаконным российское присутствие в виде ОГРВ (Оперативной группы российских войск - прим. ТАСС). Это понятно по конституции Молдовы. Но то, что Конституционный суд советует решить данную проблему дипломатическим либо военным путем, это серьезно и опасно. Конституционный суд не советует решить проблему в соответствии с действующим законодательством, а прямо указывает путь решения", - цитирует Красносельского его пресс-служба.

По словам тираспольского лидера, переговоры с Кишиневом постепенно заходят в тупик. "Молдова уходит от решения конкретных проблем, - сказал Красносельский. - Но мы слышим только какие-то политические лозунги о реинтеграции и тому подобное".

Решение суда

Вердикт Конституционного суда последовал на сделанный еще 2014 году запрос группы депутатов Либеральной партии, которая добивается объединения с Румынией и вступления республики в НАТО. Кроме необходимости окончательного вывода российских войск и вооружений из Приднестровья, Конституционный суд назвал присутствие российских военнослужащих "военной оккупацией части территорий". "В случае угрозы основополагающим ценностям конституции, таким как национальная независимость, территориальная целостность и безопасность государства, молдавские власти должны принять все необходимые меры, вплоть до введения военного положения, которые позволили бы эффективно защищаться от внешней угрозы", - указывается в решении.

Этот вердикт осудил президент страны Игорь Додон, который считает, что он создает возможность для различных толкований и спекуляций. "Решение Конституционного суда Молдавии оставляет место для различных интерпретаций и политических спекуляций. Создается впечатление, что судьи хотели и букву конституции соблюсти, и не скомпрометировать свое румынское гражданство (члены Конституционного суда имеют двойное гражданство - Молдавии и Румынии - прим. корр.). Уже не в первый раз этот состав Конституционного суда низко кланяется унионистам (сторонникам объединения с Румынией - прим. корр.)", - прокомментировал корреспонденту ТАСС Додон.

Приднестровский конфликт

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта по подписанному с Молдавией "Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Они поддерживают мир в разделяющей стороны Зоне безопасности вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, переведенной после распада СССР под юрисдикцию России. Она насчитывает около 1 тыс. солдат и офицеров. Они помогают обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняют военные склады, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Тирасполь не поддерживает вывод миротворцев РФ, которых считает гарантией своей безопасности.


 
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