Как в Молдове планируют обеспечить безопасность Интернета?

Виктор Суружиу

Второй месяц в стране не стихает ажиотаж вокруг новостей, связанных со смертельно опасной игрой «Синий Кит», которая провоцирует подростков на самоубийства.

Проблеме безопасности Интернета в связи с появлением в сети «групп смерти» уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и на уровне властей. В МВД признают, что опасная онлайн-игра принимает в Молдове ужасающие масштабы. Противостоять новым вызовам в Молдове решили путём реформирования законодательства. При этом речь идёт не только о предложениях по предотвращению суицидов, но и ужесточении государственной политики по управлению Интернетом. Эксперты утверждают, что власти рискуют нарушить баланс между правами пользователей и требованиями безопасности.



Число жертв растёт



«Синий кит» стремительно набрал популярность во многих странах региона и стал буквально эпидемией, разносимой через социальные сети. В группу риска попадают, как правило, дети от 13 до 16 лет. Кураторы «групп смерти» предлагают им выполнить ряд заданий, последнее из которых – покончить жизнь самоубийством. Чаще всего под влияние попадают подростки, не получающие должного внимания в семье и в учебных заведениях.



После того, как в ночь на 8 марта несовершеннолетние парень и девушка спрыгнули с крыши кишинёвской многоэтажки, проблема борьбы с «группами смерти» вышла на передний план и привлекла внимание гражданского общества и госструктур. Вслед за этим трагическим инцидентом последовала череда сообщений о других подростках, вовлеченных в смертельный квест. В поле зрения правоохранительных органов попали сотни несовершеннолетних в разных районах республики, которые выполняли опасные задания.



Примеры говорят сами за себя. В начале апреля в одном из городов северного региона Молдовы 13-летняя девочка попыталась совершить самоубийство в ходе онлайн-игры. Родители обнаружили её в комнате в полубессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Девочка отравилась газом и имела множественные раны на обеих руках. В её мобильном телефоне нашли сообщение (предположительно от куратора «группы смерти»), в котором говорилось, что настало время умереть.



В то же время две попытки свести счёты с жизнью предприняла 16-летняя ученица одного из столичных лицеев. Она попыталась спрыгнуть с последнего этажа здания гостиницы «Националь», а после – сброситься с моста на Виадуке. Полицейские воспрепятствовали ей практически в последний момент. По словам заместителя начальника Генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюка, самоубийство помог предотвратить один из приятелей девочки, который позвонил 902 и сообщил о ее планах.



Несовершеннолетняя была госпитализирована в психиатрическую больницу, врачи оценили ее эмоциональное состояние как тяжелое. Пострадавшая опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором она рассказывает, что решилась на самоубийство по требованию куратора Интернет-игры. Она опубликовала также фото знака, который нанесла себе на руку. «Я хотела выйти из игры, но куратор пригрозил, что убьёт мою семью и меня. Я не смогла выйти из игры. Простите меня!» - говорит в видеоролике плачущая девочка.



300 детей и четыре куратора



По данным полиции, в 2016 г. было зарегистрировано 23 случая самоубийств среди подростков, в основном в возрасте от 13 до 16 лет. По сравнению с предыдущим годом, данный показатель увеличился более чем в два раза. Попытку самоубийства в 2016 г. предприняли 132 подростка, в 2015 г. зафиксировано 103 таких случая. При этом в прошлом году по статье «Доведение до самоубийства» было открыто 41 уголовное дело, из которых только 3 дошли до суда. За первые месяцы этого года уже успели начать более 20 разбирательств по аналогичным случаям.



Георгий Кавкалюк отмечает, что смертельная онлайн-игра, ориентированная на подростков, принимает в Молдове ужасающие масштабы. По его словам, известно примерно о 300 детях по всей стране, которые вовлечены в неё. Также идентифицированы четыре куратора, склоняющих подростков к самоубийству. Некоторые из них не являются гражданами Молдовы, в связи с чем к расследованию привлечены зарубежные правоохранительные органы.



Как сообщают в Генеральном инспекторате полиции, на борьбу с подростковыми самоубийствами в последние месяцы были брошены около 10 тыс. полицейских. Они проверили зоны повышенного риска, проинспектировали около 6,6 тыс. жилых домов, свыше 2,4 тыс. многоэтажных строений и недостроенных зданий, проверили около 500 интернет-кафе и более тысячи студенческих общежитий. Мероприятия по предотвращению случаев суицида проводятся и в настоящее время.



Кроме того, в разных населенных пунктах Молдовы представители министерств просвещения и здравоохранения организуют совместные мероприятия по выявлению детей, участвующих в опасной игре. Местные администрации проводят специальные заседания на тему «Безопасность детей онлайн», обсуждая способы защиты несовершеннолетних от пагубного влияния суицидальных групп в Интернете. Педагоги проходят обучение по профилактике самоубийств среди молодежи. В апреле около 120 представителей сферы образования участвовали в тренингах по предотвращению суицидов и Интернет-безопасности.



Усилия прилагают и общественные активисты. Так, в социальных сетях стали появляться сообщества, альтернативные «группам смерти». В них подросткам предлагают выполнить противоположные задания, например, сделать уборку дома или сфотографировать дневник с положительной оценкой. Однако психологи предостерегают от таких действий, считая, что альтернативные группы способны лишь увеличить популярность «Синего кита».



Парламент и правительство в поиске решений



Спикер парламента Андриан Канду в ходе недавней онлайн-конференции заявил, что готовится комплексная реформа законодательства, во всех регионах ведутся дискуссии с педагогами и семьями, чтобы привлечь их внимание к поведению детей. Затем на теледебатах спикер отметил, что Молдова нуждается в законе и госструктуре, которые бы обеспечивали контроль над Интернетом, а к некоторым сайтам и приложениям доступ должен быть ограничен.



«Уже больше года в повестке дня парламента законопроект, носящий название Big Brother, против которого многие высказывались, но который может помочь справиться с незаконными действиями в сети, — рассказал Андриан Канду. - С его принятием мы создадим законодательные рамки для дальнейшего развития соответствующих госструктур и регламентов. Если мы постараемся, то проголосуем за него уже на этой сессии».



В парламенте и правительстве сформированы рабочие группы, целью которых стал поиск решений по профилактике и предотвращению суицидов, а также повышению безопасности Интернета. Впрочем, перед парламентской специальной комиссией поставлена более широкая задача – рассмотреть проблему суицида в Молдове в целом и разработать пакет эффективных законодательных мер по предотвращению самоубийств. В её состав вошли 9 человек во главе с социалистом Владимиром Односталко. Вице-председателем спецкомиссии стал либерал Лилиан Карп, секретарем – демократ Валентина Ротару. У них есть 60 дней, чтобы разработать законодательные предложения.



«Проблема самоубийств в Молдове стоит очень остро. Статистические данные демонстрируют, что за последние годы их число заметно увеличилось. Наиболее это актуально для Кишинёва и северного региона Молдовы. При этом каких-либо эффективных специализированных служб, которые занимались бы этим явлением, в стране нет. Отсутствует даже национальная стратегия по борьбе с этим явлением. Необходимо разработать предложения законодательного характера, а также меры по предотвращению суицидов»,- говорит председатель комиссии Владимир Односталко.



МВД предлагает ужесточить наказание для кураторов «групп смерти»



В парламенте прошли встречи с экспертами и представителями общественных организаций, работа которых сфокусирована на предотвращении суицидов и безопасности Интернета. По словам депутата Валентины Стратан, по итогам встреч народные избранники пришли к выводу о необходимости реформы законодательства и принятия мер на уровне правительства. Кроме того, было предложено организовать слушания на базе трех парламентских комиссий – по безопасности, образованию и здравоохранению.



На первом заседании спецкомиссии парламента, которое длилось более трех часов, депутаты заслушали представителей силового блока – Службы информации и безопасности, Генпрокуратуры, Генерального инспектората полиции, Департамента пенитенциарных учреждений, а также Национального центра по защите персональных данных. Они представили информацию о предупреждении суицидов, выявленных проблемах и принятых действиях, безопасности онлайн-среды, борьбе с экстремистскими действиями и преступлениями в Интернете.



По итогам был сформулирован ряд предложений для улучшения законодательства, в том числе путём разработки стратегических документов. На следующее заседание спецкомиссии будут приглашены сотрудники Минздрава. Ранее эта тема обсуждалась также с представителями Министерства труда, соцзащиты и семьи, Министерства просвещения и сотрудниками Республиканского центра по оказанию психопедагогической помощи.



Первой законодательной мерой против «групп смерти» в соцсетях стал проект, разработанный в апреле МВД, который усиливает наказание для кураторов. Полиция предлагает ужесточить ответственность за доведение до самоубийства – преступникам, склоняющим несовершеннолетних к суициду, будет грозить до 20 лет тюремного заключения. По такому пути пошли и в Приднестровье, где правоохранительные органы тоже выявили сотни подростков, участвующих в смертельно опасных онлайн-играх. Максимальное наказание за склонение детей и подростков к самоубийству посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Приднестровье составит до 8 лет лишения свободы.



Спешка в этом деле не уместна



Вместе с тем ряд организаций и экспертов, а также некоторые европейские официальные лица выразили обеспокоенность возможностью вступления в силу закона по контролю Интернета, поскольку в условиях нашей страны он несёт в себе множество рисков. Большинство из них сходятся во мнении, что спешка в этом деле не уместна. В организации Amnesty International Moldova считают, что законопроект до принятия должен быть усовершенствован с учётом обязательств Молдовы в области соблюдения основополагающих прав человека. В ином случае, по мнению экспертов организации, он может посягать на свободу и неприкосновенность частной жизни, а также использоваться для шантажа лиц, СМИ и других субъектов, неугодных правительству.



Директор Центра независимой журналистики Надин Гогу в ходе дебатов по этому вопросу заявила, что в законопроекте есть несколько положений, которые оставляют место для интерпретаций, могут внести цензуру в Интернете и повлиять на работу некоторых онлайн-учреждений. «Двусмысленности должны быть устранены, нужно очень четко указать, каким образом новые положения будут применяться», - считает Надин Гогу.



Директор Института информационной политики, эксперт Фонда развития безопасности (SecDev Foundation) Алексей Марчук говорит, что законопроекты, связанные с регулированием Интернета, должны быть доработаны в соответствии с международными стандартами и лучшими мировыми практиками, с учётом рекомендаций зарубежных и национальных экспертов. Это позволит свести к минимуму риски нарушения равновесия, и в результате в стране появится более благоприятная правовая среда для использования и защищённого обмена информацией.



«Компетентные органы, разумеется, должны располагать всеми необходимыми рычагами для расследования киберпреступлений и защиты пользователей сети, в особенности несовершеннолетних,- считает Алексей Марчук.- Однако из законопроектов необходимо исключить неоднозначные положения, внести ясность в терминологию и регламентацию некоторых процедур. Это поможет избежать злоупотреблений, необоснованных ограничений и других негативных последствий. В этой связи законопроекты должны быть доработаны, тем более что и в правительстве, и в парламенте есть понимание важности соблюдения баланса между правом на доступ к информации и свободой выражения мнений, с одной стороны, и защитой от киберпреступлений, обеспечением безопасности Интернета, с другой стороны».



Как отмечает эксперт, в настоящее время в Молдове предпринимаются меры для повышения безопасности в Интернете, чтобы обеспечить не только защиту детей, но и всех пользователей. В частности, в Национальной стратегии общественного порядка и безопасности на 2017-2020 гг., которая в прошлом месяце была одобрена правительством, предусмотрено развитие потенциала в области борьбы с компьютерными преступлениями. Кроме того, разработан и утверждён План действий по продвижению безопасности Интернета для детей и подростков на 2017-2020 гг., включающий в себя меры по сокращению нелегального контента и продвижению более безопасного Интернет-пространства, а также на эту тему будет проведен ряда исследований.