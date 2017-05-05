Четверть населения Молдовы не обращается к врачам

Причин отказа от квалифицированной помощи несколько. У людей нет денег для визита к врачу, некоторые лечатся по ранее выписанным рецептам, занимаются самолечением или прибегают к помощи народной медицины.

Эксперт Школы менеджмента в здравоохранении Родика Грамма считает, что указанные причины объективно отражают отношение жителей республики к врачебной помощи. По ее мнению, в этот список можно внести еще один пункт: люди не обращаются в поликлиники из-за нехватки врачей. "Если мы говорим о населении сел, которые далеко расположены от Кишинева или от Бельц, для них это проблема: пока люди доедут до поликлиники, пока найдут врача… Поэтому, они предпочитают какие-то там травы, какие-то нетрадиционные методы из-за того, что на данный момент у нас есть районы, где покрываемость врачами составляет всего 50%", — отметила Родика Грамма. Собеседница радиостудии Sputnik Молдова также обратила внимание на поверхностное отношение жителей республики к своему здоровью. Многие, говорит она, обращаются к врачу, когда уже совсем плохо.



"Наше население, к сожалению, больше внимания обратит на цвет, качество и цену забора или большого дома, или большой кумэтрии, которую они сделают, чем на оценку собственного здоровья и превентивные меры, которые надо все-таки предпринимать ради себя", — добавила она.



Почему четверть жителей республики не ходят в поликлиники, на вопрос отвечает эксперт Школы менеджмента в здравоохранении Родика Грамма.