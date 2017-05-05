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Политика
Антирейтинг доверия к политикам: Гимпу на первом месте
05.05.2017

 Председатель Либеральной партии Михай Гимпу - молдавский политик, которому граждане доверяют меньше всего. Об этом свидетельствуют представленные вчера результаты опроса общественного мнения. .

Так, о том, что не очень доверяют или совсем не доверяют Михаю Гимпу, заявили 91,7% опрошенных. На втором месте антирейтинга с 91,1% Владимир Плахотнюк. На третьем - Владимир Воронин с 84,1%.

В топ-10 политиков, к которым граждане испытывают наименьшее доверие, также вошли: Илан Шор (84%), Юрий Лянкэ (83,5%), Ренато Усатый (81,8%), Дорин Киртоакэ (81,6%), Андриан Канду (78,1%), Павел Филип (76,2%), Андрей Нэстасе (72,4%).

Опрос проводился с 7 по 25 апреля. В нем приняли участие 1091 человек. Погрешность составляет +/- 2,8%


 
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