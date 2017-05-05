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Общество
50 студентов страны получили по 12 тысяч леев за достижения в учебе
05.05.2017

За выдающиеся успехи в учебе в рамках проекта "Стипендия за заслуги"наградили 50 лучших студентов. Они получили по 12 тысяч леев. В конкурсе приняли участие более 250 учащихся из 15 университетов республики.

Евгений Мидриган учится на шестом курсе медуниверситета имени Николая Тестемицану. Молодой человек сразу решил принять участие в конкурсе.

"Всегда старался быть одним из лучших на факультете. Результаты получал благодаря бессонным ночам, изучению и дополнительному обучению", - сказал студент Медуниверситета Евгений Мидриган.

Студенты уже знают, на что потратят денежные премии.

"Для меня эта премия - важная моральная и финансовая поддержка. Я потрачу эти деньги на дальнейшее обучение", - сообщила студентка ASEM Алина Солкан.

"Деньги пойдут на оплату учебы. Расходы большие, и жизнь в Кишиневе дорогая", - отметила студентка Госуниверситета Ирина Хохлова.

Организаторы говорят, что за приз участникам пришлось побороться.

"Отбор студентов проходил в два этапа. На первом этапе мы рассмотрели 266 досье из 15 университетов. Из них комиссия выбрала группу участников, которые сдали письменный тест, им поручили написать эссе на определенную тему", - сообщила координатор проекта Ольга Руссу.

Конкурс на звание лучшего студента прошел в столице 21-й раз.


 
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