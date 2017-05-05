5 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
И проект смешанной избирательной системы был внесен в повестку дня
05.05.2017

После того, как было решено внести проект демократов о голосовании по одномандатным округам в повестку дня сегодняшнего заседания парламента, депутаты включили для рассмотрения и проект о смешанном голосовании, зарегистрированном ПСРМ по инициативе главы государства, передает IPN.

С таким предложением выступил глава законодательного органа Андриан Канду после перерыва, в котором фракция Партии социалистов созывалась на заседание, на которое был приглашен и Канду. Перерыв запросила фракция ПСРМ после того, как в повестку дня заседания был включен проект о голосовании по одномандатным округам.

Депутаты должны вернуться на пленарное заседание в 15.00. В перерыве Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету рассмотрит эти два проекта.

/13.30/ Проект голосования по одномандатным округам внесен в повестку дня парламента

Законопроект об изменении Кодекса о выборах путем изменения пропорциональной системы голосования на мажоритарную, с избранием депутатов по одномандатным округам, был внесен в повестку дня заседания парламента от 5 мая, по предложению главы законодательного органа Андриана Канду, передает IPN.

Депутаты-либералы заявили, что покинут зал заседаний в знак протеста, если проект будет включен в повестку дня. И либерал-демократы подвергли критике решение, ссылаясь на поспешность, с которой проект предлагается к рассмотрению.

Фракция Партии социалистов, которая также подвергла критике внесение проекта в повестку дня, потребовала 30-минутный перерыв, пригласив Андриана Канду на заседание фракции.


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.