Главная И проект смешанной избирательной системы был внесен в повестку дня После того, как было решено внести проект демократов о голосовании по одномандатным округам в повестку дня сегодняшнего заседания парламента, депутаты включили для рассмотрения и проект о смешанном голосовании, зарегистрированном ПСРМ по инициативе главы государства, передает IPN.



С таким предложением выступил глава законодательного органа Андриан Канду после перерыва, в котором фракция Партии социалистов созывалась на заседание, на которое был приглашен и Канду. Перерыв запросила фракция ПСРМ после того, как в повестку дня заседания был включен проект о голосовании по одномандатным округам.



Депутаты должны вернуться на пленарное заседание в 15.00. В перерыве Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету рассмотрит эти два проекта.



/13.30/ Проект голосования по одномандатным округам внесен в повестку дня парламента



Законопроект об изменении Кодекса о выборах путем изменения пропорциональной системы голосования на мажоритарную, с избранием депутатов по одномандатным округам, был внесен в повестку дня заседания парламента от 5 мая, по предложению главы законодательного органа Андриана Канду, передает IPN.



Депутаты-либералы заявили, что покинут зал заседаний в знак протеста, если проект будет включен в повестку дня. И либерал-демократы подвергли критике решение, ссылаясь на поспешность, с которой проект предлагается к рассмотрению.



Фракция Партии социалистов, которая также подвергла критике внесение проекта в повестку дня, потребовала 30-минутный перерыв, пригласив Андриана Канду на заседание фракции.

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